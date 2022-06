Furbo 360° je chytrá kamerka pro psy. Dokáže se na ně automaticky otočit a dokonce jim hodí pamlsek

Také vás zajímá, co doma dělá váš pes, když ráno odejdete do práce? Společnost Furbo, která se specializuje na domácí „zvířecí“ kamery. Ty však často jen stacionární a bez jakékoliv interakce, což dramaticky mění nový model Furbo 360° Dog Camera. Kamerce chybí snad jen motorizovaný pohyb po bytě, protože sama od sebe se dokáže otočit na blízkého psa, a dokonce mu může hodit i pamlsek.

Kamerku Furbo 360° si můžete umístit třeba na konferenční stůl v obýváku, odkud může kamerka snímat celé své okolí. Středobodem zájmu je samozřejmě pes, jehož kamerka dokáže přímo v záběru rozeznat a soustředit na něj svou pozornost. Výstup z kamery vidíte v reálném čase v mobilní aplikaci, a to i v noci, kdy je v bytě zhasnuto. Příslušenství má totiž i svůj vlastní noční režim.

Na mobilu vám pravidelně přistávají notifikace o tom, že váš pes doma štěká, což může být poznávacím znamením toho, že není vše úplně v pořádku. Na druhou stranu, třeba zjistíte, že si pes štěkáním jen krátí dlouhou chvíli. Od toho mu ostatně můžete ulehčit i vlídným slovem, protože z mobilní aplikace můžete na psa mluvit přes integrovaný reproduktor či ručně ovládat směrování kamery. A když je nejhůř, můžete svému psovi na dálku hodit „granuli na přilepšenou“.

Furby navíc vašeho psa v průběhu dne nahrává. 15vteřinové klipy ve Full HD ukládá na cloud, navíc z nich stříhá denní „highlight“ videa, která si můžete pustit nebo nasdílet přátelům. Samotná kamerka má 132° zorné pole a můžete u ní využít maximálně čtyřnásobný digitální zoom.

Představení kamerky Furbo 360° Dog Camera:

Furbo 360° navíc spolupracuje i s hlasovými asistenty. Konkrétně můžete říct třeba Alexe, aby řekla Furbovi, aby hodil vašemu mazlíkovi nějakou dobrotu. Celkem se do těla tohoto zařízení vejde 100 kusů drobných pamlsků, Furbo 360° se připojuje do zásuvky a se zařízeními komunikuje přes Wi-Fi a Bluetooth 4.2. Kamerka je kompatibilní s Androidem 8.0 (a novější verzí), v němž běží Google služby, či s iOS 12 (a novější verzí). Furbo 360° stojí 210 dolarů, ovšem na Amazonu jej lze dočasně seznat za 167 dolarů. I s daní to dělá 4 700 Kč. A to je vcelku dost drahý špás...

Zdroj Amazon