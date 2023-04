Galaxy S23, iPhone 14, Pixel 7. Který z těchto špičkových telefonů je nejméně zmařenou investicí

Společnost Sellcell má zřejmě nejaktuálnější databázi, ze které vyplývají, pro mobilní uživatele, dosti neblahá zjištění. Smartphone je velmi špatná investice, a jen za první třicet dní, kdy jej používáte, klesne jeho hodnota minimálně o třetinu. Značka srovnala úbytek ceny po jednom a dvou měsících u Galaxy S23, iPhonu 14 a Pixelu 7 Pro, a ta se uživatelům těchto modelů zřejmě moc líbit nebudou.



Po jednom a dvou měsících si svou hodnotu nejlépe drží iPhone 14, Samsung Galaxy S23 hlásí velký pokles, ovšem ještě větší je patrný u nových Pixelů (Zdroj: Sellcell)

iPhony 14 jsou na tom nejlépe, ale ani ty si nemohou vyskakovat. Ze statistik sice se ztrátou hodnoty 32,3 % vyšly na prvním místě, přesto to rozhodně není nic zanedbatelného. Statistiky dokonce u dvouměsíčních iPhonů překvapivě zaznamenaly mírný nárust hodnoty. Samsungy řady Galaxy S23 jsou na tom ještě hůře, úplným propadákem jsou však Pixely. Jejich hodnota po dvou měsících používání klesá téměř na polovinu pořizovací částky!

Známá poučka zní: „Pokud chcete prodat smartphone dále za co nejvyšší cenu, pořiďte si iPhone“. U řady iPhone 14 sice můžete počítat počítat s propadem prodejní ceny, resp. hodnoty telefonu, o 31 procent, to však není nic ve rovnání s Androidy. Pokud jste si pořídili telefony řady Galaxy S23 od Samsungu v prvních dnech prodeje, mají aktuálně, v průměru dle statistik, jen 56,7 % své původní hodnoty. Největší propad hlásí 1TB Galaxy S23 Ultra. Největší hodnotu má naopak 128GB iPhone 14 Pro Max, který za dvě měsíce odepisuje z pořizovací hodnoty jen 13,6 procent.



Průměrná ztráta hodnoty za dva měsíce od koupě podle jednotlivých modelů (Zdroj: Sellcell)

Ještě hůře jsou na tom Pixely, které se skoro ani „nevyplatí“ prodávat. Po dvou měsících používání jejich cena klesá o 54 procent. To je však až novodobý trend, protože Pixely z let 2019 a 2020 měly po dvou měsících propad hodnoty jen okolo 10 - 15 procent. Ve stejné době přitom iPhony ztrácely po dvou měsících okolo 20 procent své původní hodnoty. Jenže, stačilo pár let, a všechno je úplně jinak. iPhone 14 i přesto už není takový „držák“ jako dřívější modely. Předchozí generace iPhonu 13 si totiž po dvou měsících držela vyšší hodnotu, než aktuální řada iPhone 14.

A jak je to u vás? Berete smartphone jako investici, nebo spíše jako spotřební zboží? Jak často vyměňujete telefon za nový? Až po několika letech nebo co nejdříve, abyste si mohli za drobný příplatek pořídit jiný nový model? Podělte se o váš komentář v diskusi pod článkem.

