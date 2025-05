Galerie od Googlu je skvělá alternativa pro prohlížení fotek na Androidu. Nemá propojení na cloud, ani další zbytečnosti

Když se mi do rukou dostane libovolný smartphone, pro prohlížení fotek volím vždy, pokud to jen jde, nativní Galerii od výrobce. Aplikace Fotky Google je sice komplexní, ale je skutečně primárně zacílena na cloud. I když zálohování nemáte aktivní, stále pravidelně vyskakuje obrazovka, ve které jej můžete zapnout (pro odmítnutí musíte vypnout posuvník), a třeba ke screenshotům se dostanete až na trojité kliknutí. Co kdybychom vám však ukázali aplikaci od Googlu, která nemá žádný z těchto nedostatků a funguje skutečně jako přehledná offline galerie? Určitě ji neznáte a nepoužíváte, jmenuje se Galerie.



Nezálohujte a používáte aplikaci Fotky Google? Tak podobná zpráva se vám bude zobrazovat hodně často. Tato aplikace v mnohém připomíná cloud, Google má přitom šikovnou aplikaci Galerie pro prohlížení fotek, o které se téměř vůbec neví

Zapomeňte na zálohování, zobrazování fotek z cloudu, komplikovanou strukturu ovládání i na další zbytečnosti, když si jen chcete prohlédnout své fotografie. Aplikace Galerie vznikla z ořezané verze Galerie Go, která byla vytvořena primárně pro účely odlehčeného Androidu Go. Právě tyto základy si však aplikace přinesla i do současné verze, která byla aktualizována v lednu. Google ji stále podporuje a můžete si ji nainstalovat do libovolného telefonu s Androidem. V mnohých ohledech vám bude bohatě stačit nebo si ji minimálně oblíbíte daleko více než Google Fotky, které jsou u Androidů předinstalované. Místo nich bychom na Androidech rádi viděli aplikaci Galerie.

Jednoduchá a účelná aplikace

Rozhraní je absolutně jednoduché. Na hlavní stránce vidíte poslední fotky všeho druhu. V horní části máte rychlý přístup ke screenshotům, natočeným videím nebo filmům. Samostatně se dostanete i ke složkám s fotkami v telefonu, takže si projdete např. pořízené snímky, fotky z WhatsAppu nebo stažené či přenesené fotky přes Quick Share. Při prohlížení můžete fotku otočit, oříznout nebo na ni rychle aplikovat některý z dostupných filtrů. Opět je to něco, co bude většině běžných uživatelů bohatě stačit. A když chcete něco navíc, přes kontextovou nabídku lze fotky kdykoliv upravit v aplikaci Fotky, kde máte více nástrojů a umělou inteligenci hned po ruce.



Prohlížení fotek, složky a editace fotografie. Pro komplexnější úpravy můžete použít aplikaci Fotky Google

Mezi oblíbené přidáte fotografie stiskem hvězdičky, při smazání přesunete fotografie do koše. Někomu může chybět možnost seřazení fotek podle různých kritérií než jen podle data pořízení nebo přejmenovávání fotografií. Ale ruku na srdce, jak často v telefonu přejmenováváte fotografie? Šetrnější zobrazení pro oči zase zajistí podpora tmavého režimu, která může kopírovat systémové nastavení.

Pokud by se někdy oceňovaly nejvíce utajované aplikace od Googlu, které mají největší potenciál, na první místo bychom rozhodně dosadili tuto aplikaci. Hrozně moc by jí pomohlo, kdyby byla nedílnou součástí Androidů. Takto si ji stáhne jen ten, kdo o ní ví, a to je velká škoda. Aplikace Galerie má přitom na Google Play hodnocení 4,4 z pěti možných a eviduje více než miliardu stažení. Tomuto číslu ale pomohly zejména její předinstalace u telefonů s Androidem Go.

Aplikace Galerie si můžete bezplatně do telefonu stáhnout zde.