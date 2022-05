Gamevice pro iPad. Elegantní příslušenství udělá z tabletu od Applu ultimátní herní konzoli

Herní ovladače pro chytré telefony jsou dneska už poměrně běžnou záležitostí. Dokážou udělat přenosnou herní konzoli s pokročilým ovládáním prakticky z jakéhokoliv smartphonu. Společnost Gamevice (dříve Wikipad) ale před časem napadlo tento trik zkusit i s většími zařízeními. Už v minulosti tak přišla s verzí pro starší iPady. Od té doby se ale situace změnila a na trh přišly nové modely s vyššími úhlopříčkami.



GameVice udělá z iPadu ultimátní herní konzoli s velkým displejem.

Nyní tedy představila nový ovladač pro Apple iPad, který podporuje i nejnovější iPady s větší úhlopříčkou displeje. Spolu s ní a kvalitním zpracování tak půjde o ultimátního herního společníka nejen na cesty. Novinka se opět připne po bocích tabletu a připojí se k němu přes Lightning konektor. Díky tomu slibuje i nízkou latenci pro okamžité reakce při ovládání. Výhodou Gamevice je i relativně nízká hmotnost cca 320 gramů.

Ovladač se může chlubit dvěma joysticky, tlačítkami s šipkami a tradičními čudlíky A, B, X, Y, které hráči dobře znají z jiných ovladačů herních konzolí a samozřejmě nechybí dvojice triggerů v horní části. Ovladač také zařízení přidává další konektivitu v podobě 3,5mm sluchátkového konektor. Ovladač je kompatibilní s iPadem 5. generace a novější případně starší verze iPadu Air a iPadu Pro s Lightning konektorem.

Ovladač je díky vlastní aplikaci možné použít prakticky u všech známých her a využít jej lze i v rámci streamovacích herních služeb jako je Google Stadia, Geforce NOW a další. Verze pro iPad vyjde na 100 dolarů (2 900 Kč). Kromě toho firma představila i novou menší verzi pro iPhone 13 a 13 Pro za 80 dolarů (2300 Kč). Dostupná je i verze pro vybrané smartphony s Androidem. Bohužel příslušenství je zatím určeno pro americký trh, ovšem to se může časem změnit, jelikož některé starší ovladače značky jsou dostupné i u nás.

Ovladač Gamevice pro Apple iPad: