Garmin Descent Mk3 jsou hodinky s AMOLED displejem nejen pro potápěče. Vycházejí z legendárních Fénixů

Garmin oznámil další generaci hodinek, které jsou primárně určeny pro potápěče. Model Garmin Descent Mk3 dostal AMOLED displej, který bude pod vodou velmi dobře čitelný. Hodinky však nabízí všestranné využití, nejen pod vodou, ale i na souši. Pro ty, kteří se rádi podívají hluboko pod vodní hladinu, však mají speciální funkce, které dokáží nahradit i samostatný potápěčský počítač s GPS.



Takto vypadají potápěčské hodinky Garmin Descent Mk3, které však nabídnou ohromné množství funkcí i na souši

Hodinky se nabízejí hned ve dvou velikostech těla, a to ve 43 a 51 mm. Menší model je volitelně k dostání i ve variantě s vestavěnou svítilnou, větší verze bez přisvětlení neseženete. Hodinky Můžete pořídit i v kompletu s vysílačem Descent T2, který do hodinek pod vodou pošle informace o kapacitě až osmi potápěčských lahví, které s ním komunikují prostřednictvím sonarové technologie SubWave.

Hodinky mají odolnost až hloubky 200 metrů pod vodní hladinou, mají připravených několik režimů ponoru, dokáží vyhodnotit připravenost k potápění a dokáží zobrazit podrobné mapy s hloubnicemi a místy pro potápění. V režimu ponoru vydrží baterie až 30 hodin, při běžném používání je to 10 dní. Pokud si aktivuje režim AMOLED, sníží se výdrž na čtyři dny, i to však ostatní chytré hodinky na trhu směle strčí do kapsy. Odolnost displeje pak zaručuje safírové sklíčko.

Profesionální sportovní funkce a režimy

Pokud jste fanoušky robustních hodinek s více tlačítky a špičkovou odolností, můžete hodinky samozřejmě používat i na souši. Změří srdeční tep, okysličení krve, dýchání, stres, dokáží sledovat spánek a mají i funkci Body Battery, která hlídá vaši připravenost k fyzickým aktivitám. Hodinky mají GPS, kompas, teploměr, výškoměr i snímač hloubky. Konektivitu obstarává Bluetooth, ANT+, Wi-Fi nebo SubWave, připojíte se s nimi např. i k trenažéru nebo poslouží k dálkovému ovládání kamery Virb. Párovací aplikace je k dispozici pro Android a iOS.

Představení hodinek Garmin Descent MK3:

Hodinky mají režim nočního vidění, detekci nehod a speciální funkce pro plavbu lodí, cvičení, běhání, golf, rekreaci, cyklistiku a pro plavání. Základní model se 43mm tělem startuje na částce 30 tisíc korun, za větší variantu Mk3i se svítilnou zaplatíte o 10 tisíc korun více.

Zdroj: Garmin