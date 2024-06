Garmin Edge 1050 bude cyklisty rozmazlovat lepším displejem a více funkcemi

Garmin Edge 1040 je na trhu přesně dva roky a americká společnost zabývající se sportovní elektronikou se podle několika zdrojů připravuje k vydání nástupce svého nejpokročilejšího cyklopočítače. Měl by se nepřekvapivě jmenovat Edge 1050.

Firmě se zatím daří tajit hlavní softwarové i hardwarové novinky, o některých velkých změnách se však spekuluje jako o „velmi pravděpodobných“. Edge 1050 má zachovat stejně velký 3,5" dotykový displej, ale nabídne vyšší rozlišení, což přijde vhod u map nebo při zobrazení grafiky a písma. Současný top model používá mřížku 282 × 470 px, nový údajně nabídne 480 × 800 px.

V minulosti se spekulovalo o nasazení AMOLEDu, protože tuto technologii Garmin postupně upřednostňuje i v hodinkách. V cyklopočítači ale nedává smysl. Ten musí být pořád vidět (tj. svítit) a nabídnout vysoký jas, aby byl čitelný i venku na slunci. To by znamenalo vysokou spotřebu a kratší výdrž. Navíc by se displej víc zahříval a hrozilo u něj i vypalování pixelů.

Na tchajwanském webu Garminu se objevila i fotografie Edge 1050 ukazující nový design, přepracované uživatelské rozhraní i jemnější grafiku

Ke změně technologie by přesto mohlo dojít. Místo současné MIP (Memory-In-Pixels) by se mohlo přejít na transreflexní LCD. Jde o příbuznou technologii, která je však energeticky náročnější, zato však slibuje vyšší rozlišení, širší barevnou paletu (MIP má jen 64 barev) a rychlejší překreslování. V cyklopočítačích ji například používá Hammerhead, kde druhá a aktuálně i třetí generace Karoo nabízí právě rozlišení 480 × 800 px a 16,7 milionu barev. Zůstává přitom skvělá viditelnost: na slunci díky vnitřní odrazivé vrstvě a v noci díky podsvícení.

Pro Edge 1050 by to ale potenciálně znamenalo kratší výdrž, která u předchůdce v závislosti na režimu činila 35 až 90 hodin. Garmin by to mohl kompenzovat větším akumulátorem nebo úspornějšími komponentami. Tentokrát si už však prý nepomůže solární vrstvou, jejíž přínos byl však diskutabilní.

Edge 1050 prý bude obsahovat 64GB úložiště (to zatím bylo jen u Edge 1040 Solar), NFC s podporou Garmin Pay pro bezkontaktní placení na terminálech a reproduktor. Dosavadní Edge pouze pípaly, případně se mohly spárovat s bezdrátovými sluchátky. Díky reproduktoru by však například navigační povely mohly předávat rovnou. Vydání novinky je nejspíš opravdu za dveřmi, protože Edge 1050 už je k vidění ve vyhledávači na tchajwanském webu výrobce.

Zdroje: the5krunner, FTT