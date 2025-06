Garmin Edge MTB je první cyklopočítač pro trail huntery. Je odolnější, přesnější a ne zase tak drahý

Garmin dnes představil zcela novou řadu cyklopočítačů. Po univerzálních Edgích a turistických Edgích Explore přichází Edge MTB. Už z názvu je patrné zaměření na horská kola, tomu Garmin přizpůsobil funkce i design. Novinka se prodává za 9990 Kč a při doporučené ceně sedí mezi modely Edge 540 a 840. Dnes už ale Edge 840 koupíte i levněji…

Edge MTB je menší a lehčí. Měří 78 × 40 × 20 mm a váží 58 gramů, Edge 540 má 80 gramů a půdorys v obou stranách zhruba o 8 mm větší. Garmin také zmenšil displej, místo 2,6" má 2,13", rozlišení 240 × 320 px ale zůstalo prakticky shodné, takže grafika bude menší/jemnější. Displej není dotykový a kryje jej odolnější Gorilla Glass. Garmin navíc přepracoval tlačítka, takže jsou lépe chráněné proti blátu a prachu.

Co je překvapením, výrobce zůstal u transreflektivního panelu jako na předchozích generacích, nepřešel na jasnější LCD jako u Edge 1050. V lesích by přitom dával smysl, pod stromy je na LCD lépe vidět.

Jenže takový panel je i žravější, což by při menším těle a hmotnosti znamenalo výrazně sníženou výdrž. Ta přitom je i tak nižší. Edge 540 slibuje až 26 hodin, což zvládne i Edge MTB, avšak v režimu úspory baterie, ve kterém cyklopočítač umožní připojit jen dva senzory (rychlost a kadenci, ale snímač tepu nebu výkonu už ne) a používá jen základní GPS. Ve standardním režimu pak Edge MTB zvládne až 14 hodin.

V tomto módu už podporuje multifrekvenční GNSS (GPS, Glonass, Galileo). A co víc, poprvé u cyklopočítače láká na 5Hz GPS, bude tedy polohu zaznamenávat pětkrát za sekundu, dosavadní standard byl jednou za sekundu. Vyšší frekvence má vliv právě u sjezdů, kde kvůli rychlosti a vertikalitě nejsou data zcela přesná ani s použitím barometru a senzoru rychlosti.

Oproti standardní řadě Edge je zde několik nových funkcí. Garmin přidal profily pro sjezdové MTB, Enduro a eEnduro. Při sjezdu se například automaticky přestane do statistik počítat návrat na vrchol lanovkou. Přibyly časové brány pro sledování mezičasů na okruzích. Na 32GB úložišti jsou samozřejmě předinstalované cyklomapy TopoActive včetně vrstvy Trailforks.

Novinkou je režim Forksight, který ukazuje traily v blízkosti včetně informací o vzdálenosti, převýšení, vzdálenosti atd. Nechybí ani dynamika MTB, kde se pomocí akcelerometru a gyroskopu měří skoky. Garmin ale překvapivě nenabízí funkci ClimbPro Explore, která ukazuje výškové profily nejbližších kopců při volné jízdě mimo navigaci.

Není to jediná funkce, kterou výrobce ořezal. Chybí například:

Wi-Fi, takže synchronizace, aktualizace nebo nahrávání map se musí řešit kabelem či přes Bluetooth.

Chybí prakticky všechny funkce pro trénink cyklistiky.

Edge MTB nemá vyhledávač polohy a neumožňuje tvořit trasy přímo na zařízení, bez dotykového displej by to stejně bylo nepohodlné.

Nepodporuje kamerku/světlo Varia Vue.

Veškeré rozdíly mezi Edge 1050, 840, 540 a MTB najdete na webu Garminu.

Podle DCRainmakera, který už novinku otestoval, by se všechny softwarové novinky měly dostat i do Edge 1050, a tedy pravděpodobně i chystaných univerzálních cyklopočítačů Edge 550 a 850. Pak je ale otázka, na koho přesně míří Edge MTB. Leda, že by Garmin u novinek vystřelil cenu nahoru a Edge MTB by tak zůstal základním jednoúčelovým modelem, jako byly svého času maličký Edge 130 (Plus).