Garmin Fénix 8 umí telefonovat a můžete si vybrat displej. Chcete měsíční výdrž, nebo barvičky?

Déle než týden jsme sledovali postupné odhalování nových chytrých hodinek-sporttesterů Garmin Fénix 8. Nyní ale Garmin hodinky představil a spekulace můžeme oddělit od reality. Co tedy s novými Fénixy 8 dostaneme?

Garmin si věří, hodně zdražil

Prý je to největší update kultovní řady v historii. Vzhledem k tomu, že se ve Fénixech objevil displej typu AMOLED, je zřejmé, že řada Epix skončí. Garmin ale nezavrhl ani starší typ displeje MIP, proto je orientace v nabídce modelů v řadě Fénix složitější než dřív.

Zkusíme v tom udělat přehled a rovnou uvádíme oficiální ceny. Pokud je u nich rozmezí, existují další varianty, které se liší materiálem těla (ocel nebo titan) , krycího skla (safírové nebo Gorilla Glass) nebo typem řemínku (plastový, kovový, kožený).

Fénix 8 AMOLED

43 mm: 24 490 Kč až 29 990 Kč

47 mm: 24 990 Kč až 32 490 Kč

51 mm: 27 490 Kč až 32 490 Kč

Fénix 8 Solar (s displejem MIP)

47 mm: 27 490 Kč

51 mm: 29 990 Kč

Fénix E (s displejem AMOLED)

47 mm: 19 990 Kč

Fénix 8 včetně levnějšího modelu E existuje v osmnácti modelech. Všechny varianty najdete podrobně popsané v galerii.

Co říct k cenám? Kvůli mnoha variantám je porovnání složitější. Ale podívejme se alespoň na některé starší srovnatelné modely:

Epix Pro 47 mm, safír: 23 490 Kč – Fénix 8 AMOLED 47 mm: 27 490 Kč

– Fénix 8 AMOLED 47 mm: Epix Pro 51 mm, safír: 25 990 Kč – Fénix 8 AMOLED 51 mm: 29 990 Kč

– Fénix 8 AMOLED 51 mm: Fénix 7 Pro 47 mm, safír: 20 990 Kč – Fénix 8 Solar 47 mm: 27 490 Kč

– Fénix 8 Solar 47 mm: Fénix 7 Pro 51 mm, safír: 23 490 Kč – Fénix 8 Solar 51 mm: 29 990 Kč

U starších i nových modelů uvádíme oficiální ceny Garminu. I z tohoto malého srovnání je vidět, že jde o výrazné zdražení: čtyři tisíce nahoru u amoledových modelů a dokonce přes šest tisíc u staršího typu displeje.

Co je nového

Nový typ displeje: AMOLED není u Garminu nový, dříve byl v řadě Epix, která měla stejné funkce jako hodinky Fénix s transreflexním displejem MIP. Nyní si u Fénixů můžete typ displeje vybrat. Na cenu to příliš nemá vliv, AMOLED je v základních variantách levnější.

Displej bude také o něco větší. Konkrétně u amoledového modelu 47 mm má nyní průměr 35,6 mm, dříve u Epixu měřil 33 mm. Zvýšilo se také rozlišení ze 416 × 416 px na 454 × 454 px. Zklamání je, že MIP/Solar verze zůstává na průměru 33 milimetrů a rozlišení na 260 × 260 pixelů. Argumentů pro AMOLED tedy přibývá, přitom příplatek oproti loňské generaci je u MIP/Solar větší než u AMOLED verzí. Máme tomu rozumět tak, že Garmin chce tuto verzi displede postupně utlumit?

Solární nabíjení u displeje MIP má vyšší výkon, prý o 50 % více než dřív.

Podpora telefonování: Hodinky nepodporují eSIM, aby mohly komunikovat samy, potřebují připojený mobilní telefon. Uvnitř je ale mikrofon a reproduktor a prostřednictvím hodinek můžete volat. Tuto funkci si Garmin vyzkoušel už dříve u levnějších modelů Venu.

Nová vodotěsná tlačítka: Fénixy mají nová tlačítka, kterými se dřív chlubily pouze potápěčské modely Descent. Nevyžadují otvory v těle, stisknutí detekují indukčně.

Garmin Share: Mezi hodinkami a dalšími zařízeními (třeba i cyklopočítači) je možné přímo sdílet uložené údaje (body, trasy, tréninky).

Ovládání hlasem: Zatím neznáme detaily, ale mikrofon v těle hodinek by měl dokázat vyvolat některé funkce hlasem. Nebo třeba nastavit budík. Hlasové bude také posílání zpráv – uvidíme, jestli pouze v rámci firemního Messengeru, nebo půjde i o běžné zprávy typu SMS přes připojený telefon.

Na to, že jde o novou funkci, hlasové funkce Garmin při prezentaci jen stručně zmínil a ukázal jediný slide. Žádná ukázka. Zaujala mě však zmínka o nové funkci Voice Notes. Také se při sportu dostáváte do jiného stavu vědomí? To je možná zbytečně odvážné označení, ale zkrátka mozek má při monotónním běhu čas fungovat jinak, řešit jiné věci a s tím začínají přicházet nápady. S Voice Notes si je okamžitě zaznamenáte do paměti hodinek, Garmin je opatří GPS souřadnicemi a pak si je můžete přehrát.

Měření EKG: Ještě nevíme, jestli také v zemích EU.

Vylepšené snímače satelitních systémů: Nově podpora QZSS a Beidou.

Snímač hloubky ponoření: Až do 40 m. Zajímavé je, že po celé roky byly Fénixy označované jako „vodotěsné do 100 metrů“, ale v praxi to znamená spíše spolehlivou odolnost při plavání, kdy hodinkami narážíte do hladiny a vznikají silné tlakové rázy.

Nové sportovní aktivity: Při porovnávání specifikací jsme našli nové položky virtuální běh, potápění s přístroji a ponor na nádech. U běh dokážou hodinky předpovědět výsledek a zhodnotit přínos cvičení.

Potápění: Pro „opravdové“ potápění má nyní Garmin v tabulce parametrů celou dlouhou sekci s mnoha položkami. Co uměl dřív specializovaný model Descent, mají nyní Fénixy. Při prezentaci zástupci Garminu řekli, že Fénix 8 dostal „ty základní z potápěčských funkcí“, které mají specializované potapěčské modely.

Nové silikonové řemínky: Mají vnitřní vroubkování, ještě na minulé generaci byly ploché. Nový typ má zajistit lepší odvětrání pokožky. Drobnost, ale pokud máte hodinky na ruce neustále…



Nový barevný prvek na boku se jmenuje Sensor Guard a kryje mikrofon, reproduktor, patrně také barometr a hloubkoměr.

A co zůstalo

Svítilna: V těle hodinek jsou dvě výkonné LED, které mohou svítit a blikat, s různou intenzitou, bíle i červeně.

Původní nabíjecí konektor: Garmin setrvává u svého proprietárního nabíjecího konektoru. Na jednu stranu je to otrava, konektor v minulosti rád korodoval, opotřebovává se a rozpadá, kabely časem přestávají fungovat. Na druhou stále platí, že u Fénixů nebudete nabíjení potřebovat tak často jako u jiných hodinek. Výdrž se tady počítá někdy i na týdny.

Tohle je trochu zklamání, dřívější spekulace slibovaly bezdrátové nabíjení, ale možná se jej nepovedlo dotáhnout do úspěšného konce.

Hodinky Fénix 8 jsou stejně jako předchozí modely špičkový sporttester, univerzální outdoorové hodinky s atraktivním designem. Zaznamenají desítky sportovních aktivit, komunikují s připojeným telefonem, mají řadu chytrých funkcí.

Fénix E: Pozůstatek staré generace

Tenhle chudší příbuzný v nabídce prestižní řady Fénix je novinka. Kupodivu také on má dotykový AMOLED, ale zatímco řada 8 zvedá průměr displeje na 35,6 mm (1,4"), Fénix E zůstává u loňských 33 mm (1,3").

Nedá se však říct, že by šlo o přejmenovaný loňský model Epix, protože ten měl LED svítilnu, Fénix E ji nemá. To považujeme za velkou prohru – minimálně dokud půjde v obchodech koupit výrazně levnější Epixy.

Tělo je ocelové ve dvou provedeních (černá a raw ocel), displej chrání Gorilla Glass. Velikost je jediná, prostředních 47 mm. Udávaná výdrž je stejných 16 dní v režimu smartwatch jako u řady 8. Integrovaná paměť má 16 GB, tedy stejně jako u „skleněných“ verzí Fénixu 8.

Šetřilo se na vícepásmové GPS, takže chybí i chytré přepínání SatIQ, Fénix E postrádá také senzor hloubky. Optický snímač Elevate je ve starší 4. generaci, takže neumí EKG a nezměří vám teplotu kůže. Podporu volání přes Bluetooth a hlasového asistenta ve specifikaci vidíme, položka hlasové ovládání naopak chybí – až praxe ukáže, v čem je vlastně rozdíl.