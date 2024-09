Garmin Fénix 8. První dojmy, srovnání s minulou generací a hlasový asistent

Rekapitulace: co je nového

Fénix 8. Garmin tvrdí, že je to největší upgrade, jaký tato kultovní řada zažila. Možná jste četli naše podrobné představení, tady shrnu klíčové body:

AMOLED displeje. Ale to je spíše otázka marketingu, Garmin už je měl v řadě Epix, teď je jen přesunul do řady Fénix. Větší displeje pro 42mm a 47mm modely s AMOLEDem (vždy o desetinu palce). Jinak beze změny, resp. zanikla nejmenší 42mm verze s transreflexním MIP displejem Design. S většími displeji souvisí tenčí luneta (rámeček kolem displeje). Tenčí je i u MIP modelů, ale tam je displej stejný jako loni a více prostoru dostala fotovoltaika, která je teď černá a lépe splývá s rámečkem Hlasové funkce – přes hodinky se dá volat a ovládat hlasové asistenty. Funkce pro potápění. Přibyl hloubkoměr a Výrazné navýšení ceny. Ne všechny modely jsou přímo srovnatelné, ale obecně se dá říct, že AMOLEDy jsou dražší o 4 tisíce, modely s MIP dokonce o 6 tisíc korun Nové a přehlednější uživatelské prostředí

Pokud se nepotápíte a až tak vás nevzrušuje mluvení do hodinek, tak zůstává hlavně nový design a vyšší cena. Jinými slovy – pokud si koupíte nové Fénix 8, často to bude spíše rozhodnutí srdce než rozhodnutí mozku. Ale to by mohlo být motto pro celou řadu Fénix – kdybyste chtěli jen funkce, koupíte si násobně levnější Garminy. S Fénixem si kupujete styl a image...

První dojmy

Díky prodejně Garmin Brno jsem si mohl nové Fénixy krátce vyzkoušet a srovnat je s loňskou generací. V ruce jsem měl AMOLEDové verze, Solar přijde na pulty o pár dní později.

Dojem první: Design! Nádhera. Fénixy zachovávají robustnost, i nadále vystavují na odiv surový kov a šrouby, ale luneta je užší a displej větší – byť jen o fous, je to vidět a vypadá to dobře. AMOLED pěkně „vystupuje ze skla“, čímž myslím to, že nejsou vidět okraje displeje, jsou pěkně zakryté černým okrajem.

Nádhera. Fénixy zachovávají robustnost, i nadále vystavují na odiv surový kov a šrouby, ale luneta je užší a displej větší – byť jen o fous, je to vidět a vypadá to dobře. AMOLED pěkně „vystupuje ze skla“, čímž myslím to, že nejsou vidět okraje displeje, jsou pěkně zakryté černým okrajem. Dojem druhý: Tlačítka! Skoro jsem se lekl, co se to děje. Dojem ze stisknutí tlačítka na Fénixech byl roky plus minus stejný a najednou je to jiné. Vzpomínáte na zmínku o plně zapouzdřeném těle a nových tlačítkách, která povel předávají pomocí indukce? Tak to je důvod jiného pocitu při stisknutí. Je to trochu jako haptická (vibrační) odezva na smartphonech, ale tlačítko na Fénixech není pevné, skutečně jej stisknete. Není to horší, není to lepší, prostě je to jiné.

Ošklivé káčátko zkrásnělo

Tohle jsou nejmenší Fénix 8 AMOLED 43 mm. Přidám čistě subjektivní dojem – v minulých letech se mi nelíbily, byly malé a buclaté. Letošní model je hezčí – trochu se změnil tvar, hodně pomohl větší displej. Garmin je barvami stále směřuje spíše na ženy, nabízí dvě varianty kombinující zlatou a krémovou šedou, ale je tu i černá verze, která se bude líbit mužům, pro které jsou větší varianty příliš velké a těžké.

Superstar celé řady

Tohle už je Fénix 8 AMOLED 47 mm se světlou titanovou lunetou, grafitovým tělem a oranžovým Sensor Guard (to je ten eloxovaný prvek mezi tlačítky, který chrání mikrofon, reproduktor a hloubkoměr). Ne nadarmo právě tuhle variantu s oranžovým silikonovým řemínkem Garmin vystrkuje do všech vizuálů, v kombinaci s defaultním ciferníkem vypadá opravdu úžasně!





Každá generace Fénixů má tu charakteristickou a na první pohled rozpoznatelnou barevnou kombinaci. Pro Osmičky to bude tenhle titan s oranžovou.



U svítilny Garmin žádné změny nehlásil. Stejně tak optický biometrický senzor – ten Garmin intenzivně inovoval v posledních letech, ale od minulé generace Fénixů se nemění.



Barevný Sensor Guard bude jasné poznávací znamená téhle generace hodinek.

Srovnání s loňským Epixem

I když se jmenují jinak, právě tohle jsou nejbližší příbuzní. Garmin Epix Pro z roku 2023 a Fénix 8 AMOLED 47 mm. Právě na těchto fotkách nejlépe uvidíte, jak v praxi vypadá zvětšení displeje z 1,3" na 1,4"



Tak o tomhle to celé je, takhle to vypadá, když se zvětší průměr displeje o desetinu palce. Pro lepší představu jsem do druhé fotky vložil stejně dlouhou červenou čárku.





Ještě celkový pohled na hodinky. Ciferník s černým pozadím může mást, ale mapy ukáží displej v plné kráse.



Mezigenerační hra detailů.





Jiné jsou packy na uchycení řemínku, trochu jinou polohu mají šrouby, tlačítka dostala jiný tvar a nové jsou řemínky kombinující dvě vrstvy materiálu, ale rozdíly jsou spíše kosmetické.

A ještě 42mm vs. 47mm



Elegantnější Sensor Guard bez šroubů na menších hodinkách podporuje moji myšlenku, že tahle verze cílí spíše na dámy.

První pokus o hlasového asistenta

Krátce jsem si vyzkoušel i hlasového asistenta. Musím přiznat, že tohle byla opravdu rychlovka, hodinky nebyly připojené k mobilu, takže neměly konektivitu a mohl jsem tak vyzkoušet pouze offline hlasového asistenta od Garminu (ve spolupráci s mobilem by mělo jít i mluvit ke Google Asistentovi či Apple Siri).



Hlasový asistent vám napoví, co umí. Na konci návodu je QR kód, který vede na web support.garmin.com, takže se i vy můžete podívat, jaké jsou možnosti.

Asistent se má aktivovat dlouhým podržením pravého horního tlačítka. Tady to z nějakého důvodu nešlo, musel jsem do menu a tam vyhledat příslušnou aplikaci. Nevím, jestli byl problém v nastavení, aktualizaci softwaru, ale to je problém, který vyřešíme až při klasickém redakčním testu.

Zkouším ovládat Fénix 8 hlasem: