Garmin Forerunner 970 dostal svítilnu, volání a EKG. Hodinky pro běžce ale mají o týden kratší výdrž

Garmin má dvoje nové hodinky řady Forerunner: levnější Forerunner 570 a dražší Forerunner 970, který navazuje na starší Forerunner 965. Novinka dostala svítilnu, safírové sklíčko, podporu telefonování a natočení EKG, ale překvapivě zkrátila výdrž o více než týden.

Forerunner 570 zase cílí na uživatele, kteří upřednostňují trochu nižší cenu (cenový rozdíl činí přesně pět tisíc korun), ale zase nechtějí slevit z většiny funkcí Forerunnerů. Musíte se spokojit s menší pamětí i s absencí svítilny, hodinky také nemají mapy. Displej, teploměr nebo volání na zápěstí však zůstávají.

Garmin Forerunner 970 = Fénix pro běžce

Forerunner 970 je nový model hodinek od Garminu pro běžce, který dostal řadu funkcí známých z vyšších řad Garminů. Jedná se o hodinky s titanovou lunetou a velkým 1,4" AMOLED displejem s rozlišením 454 × 454 pixelů, který kryje safír. U Garminu se má jednat o dosud nejjasnější displej v hodinkách.

Na vnitřní straně se objevuje snímač tepové frekvence Elevate 5, a to včetně podpory natočení EKG. Hodinky dostaly do výbavy i šikovnou svítilnu, kterou oceníte i při večerním běhání. Při pohybu ruky dopředu svítí bíle, při pohybu ruky dozadu zase červeně. Tělo o rozměrech 47 mm (žádná alternativa neexistuje) splňuje odolnost 5 ATM.



Tři barevné varianty hodinek Forerunner 970

Hodinky váží 56 gramů a jsou osazeny 22mm řemínky QuickFit. V základu jsou silikonové, alternativně je můžete nahradit za textilní. Senzorová výbava se u Garminu řadí k tomu nejlepšímu. Čekat můžete přesnou GPS, barometr, gyroskop, akcelerometry, kompas, pulzní oxymetr i teploměr, který měří teplotu na zápěstí. Vestavěná baterie v režimu chytrých hodinek vydrží až 15 dní, jenže předchůdce vydržel na jedno nabití v chytrém režimu až o osm dní déle. Veškeré novinky tedy budete vždy srovnávat s poklesem výdrže baterie.

Hlavní změny oproti Forerunner 965 Svítilna

EKG

Nižší výdrž (cca o týden méně)

Telefonování se spárovaným telefonem

Safírové sklo (oproti Gorilla Glass 3 DX)

Měření teploty kůže

Večerní zpráva (do starších hodinek se může dostat SW aktualizací)

Hlasové ovládání

Režimy napájení (známé z Fénixů, Forerunnerům až dosud chyběly)

S hodinkami si na zápěstí zavoláte, pokud budete mít po ruce spárovaný telefon, k němuž budou hodinky připojené přes Bluetooth. To znamená, že se v hodinkách konečně objevuje reproduktor. Další novinkou je hlasové ovládání, diktování poznámek nebo asistenti pro ovládání hodinek a spárovaného telefonu. Z něj vám samozřejmě na hodinky chodí i notifikace. Hodinkami dále zaplatíte přes Garmin Pay a díky 32GB paměti si z nich pustíte hudbu, resp. v paměti najdete předinstalované mapy.



Z Forerunnerů 970 si zavoláte na zápěstí, Garmin do tohoto modelu konečně přidal reproduktor

Co do aktivit můžete očekávat osvědčený standard známý z předchozích generací. V základu čekejte spoustu specializovaných metrik, nejen pro běžce. Navíc jsou tu tři nové funkce. Běžecká tolerance uvádí, kolik kilometrů ještě zvládnete, aniž by hrozilo riziko přetížení organismu. Ekonomika běhu s funkcí Ztráta rychlosti kroku potřebuje nový hrudní pás HRM 600, posléze prozradí, jak je na tom váš běžecký styl.

Mimo to dokáží hodinky evidovat spoustu aktivit a mají speciální funkce pro golf, turistiku, cyklistiku nebo plavání. U měření hodinky zvládnou evidovat kroky, srdeční tep (včetně variability), spálené kalorie, vystoupaná patra nebo natočí EKG. Stav energie zjistíte přes funkci Body Battery. Večer vám hodinky vyhodnotí, jaký jste měli den s ohledem na pohyb a výstupy z měření.

Představení hodinek Garmin Forerunner 970:

Hodinky jsou k dispozici ve třech barevných variantách – v černé, bílé a fialové s bočním plíškem s nápisem Forerunner. V Česku budou k dostání od 21. května za 18 790 Kč.

Garmin Forerunner 570

Zatímco model Forerunner 970 je označený jako „prémiový“, nižšímu modelu musí stačit statut „pokročilý“. Hodinky jsou k dostání ve dvou velikostech těla – 47mm verze sedne více pánům, ke 42mm variantě by mohly mít blíže ženy. Stačí se jen podívat na barevné varianty – černá, bílá s nádechem do modra a růžovožlutá. U větších hodinek je tělo černé, černofialové nebo modrozelené. U obou velikostí je paradoxně nasazená stejná cena – 13 790 Kč.



Nižší model se nabízí hned v šesti barevných provedeních a ve dvou velikostech těla

Hodinky dostaly do výbavy 1,4" AMOLED displej s rozlišením 454 × 454 pixelů, který kryje sklo Gorilla Glass 3. Podle Garminu bude mít stejně vysoký jas jako u výše uvedeného modelu. Odolnost zůstává na metě 5 ATM a počítat můžete opět s voláním na zápěstí (díky integrovanému reproduktoru) prostřednictvím telefonu, ale třeba u úložiště poklesla kapacita na 8 GB. Na jedno nabití pak hodinky s hmotností 50 gramů vydrží v režimu chytrých hodinek až 10 nebo 11 dní (dle velikosti těla).

Hodinky jsou i nadále cíleny na běžce, takže jsou v popředí adaptivní tréninkové plány s trenérem Garmin, hodinky dále hlídají připravenost a stav tréninku, resp. vám na základě vašich dat nabízí běžecká doporučení. A večer se opět dozvíte, zda stál tento den pohybově opravdu za to. Hodinky sledují srdeční tep (včetně variability), okysličení krve, VO2 Max, dynamiku běhu, spánek, teplotu pokožky a nechybí ani funkce Ranní zpráva či Body Battery.

Představení hodinek Garmin Forerunner 570:

Jinak čekejte běžný (tj. vysoký) standard, který znáte již z dřívějších modelů Garminu. Včetně funkcí pro další aktivity (plavání, cyklistika, běh, golf) nebo propojení s dalšími zařízeními značky Garmin. Prodej hodinek Garmin Forerunner odstartuje 21. května.