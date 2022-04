Garmin ještě nemá dost. Připravuje fitness náramek Vivosmart 5 se zvětšeným černobílým OLEDem

Garmin již v letošním prvním čtvrtletí vydal hned několik nositelností (Fenix 7, Venu 2 Plus, Instinct), a v tomto trendu hodlá firma i nadále pokračovat. Další novinkou je, podle dobře obeznámeného německého webu WinFuture, náramek Vivosmart 5. Bude se jednat o nástupce čtyři roky starého, a stále se nabízejícího se, Vivosmart 4. Náramek sice nebude konkurovat funkčně našlapanému Fitbit Charge 5, zato však nabídne zajímavé funkce a hlavně slušný poměr výkon/cena.

Subtilně vypadající fitness tracker vylepší zejména displej. Ten má mezigeneračně narůst o 66 procent, byť i tentokrát zůstane OLED displej věrný černobílému rozvržení. Větší displej znamená i větší texty, takže by měl být displej náramku v praxi daleko užitečnější. Samozřejmostí je ovládání displeje dotyky, pomoci si budete moci i samostatným tlačítkem.

Dosud zveřejněné specifikace náramku nezahrnují GPS ani měření EKG, o což se může opřít poslední generace náramku od Fitbitu. Potvrzeno je zatím měření okysličení krve, srdečního tepu, hydratace, stresu či evidence spánku. Vivosmart 5 může být využit i pro odeslání nouzových oznámení, ovšem až po spárování se smartphonem a aplikací Garmin Connect. Na jedno nabití by měl náramek vydržet až 7 dní, samozřejmostí je zvýšená odolnost proti vodě, takže si jej budete moci vzít do sprchy či do bazénu.

Vivosmart 5 zvládne automaticky zaznamenávat kroky a vybrané druhy aktivit včetně záznamu pohybových dat (rychlost, převýšení, tempo, apod.). Podpora bezkontaktních plateb Garmin Pay je samozřejmostí. Premiéra nové generace náramku má být doslova za rohem, přesnou cenu ani dostupnost však zatím nevíme. Základní model se bude nabízet v černé, bílé a v mint, verze L s delším páskem bude k dostání pouze v černé.

Představení aktuální generace náramku Vivosmart 4:

Zdroj WinFuture