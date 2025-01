Garmin nakonec Amoled dostane všude. Hodinky Instinct 3 ale nemají dotykový displej

Garmin po dvou letech uvedl na trh třetí generaci hodinek Instinct. Hlavní novinkou Garmin Instinct 3 je nasazení AMOLED displeje a kovový rámeček pro ještě větší odolnost. Hodinky se budou nabízet ve dvou velikostech těla a s volitelným solárním dobíjením, které slibuje „neomezenou výdrž" na jedno nabití. Podle výrobce se jedná o zatím nejefektivnější solární dobíjení – oproti Instinct 2 Solar vydrží hodinky v režimu GPS až 5× déle. Samozřejmě bude záležet i na počasí. Základní varianta hodinek vydrží na jedno nabití 18 až 24 dní.



Hodinky Garmin Instinct 3 jsou k dispozici s AMOLED displejem nebo v levnější solární variantě s „nakonečnou“ výdrží

Oproti vyšším modelům řady Forerunner nemají hodinky úložiště pro hudbu a displej není dotykový. Ve srovnání s řadou Fénix 8 chybí ovládání hovorů, hlasové příkazy ze zápěstí, režim pro potápění a funkce EKG. Hodinky dále postrádají předinstalované mapové podklady a nejnovější optický snímač Elevate V5. Displeje mají menší úhlopříčku, nižší rozlišení a výrazně menší úložiště.

AMOLED nebo solární nabíjení

Tělo hodinek (ve velikostech 45 a 50 mm) je vyrobeno z odolného polymeru vyztuženého vlákny. Model nabízí zvýšenou odolnost MIL-STD 810 a voděodolnost do 100 metrů. Nedotykový AMOLED displej s úhlopříčkou 1,2 nebo 1,3 palce a rozlišením 390 × 390 pix, resp. 416 × 416 pix, podporuje režim Always On a je krytý chemicky tvrzeným sklem. Solární varianta používá MIP panel (úhlopříčky 0,9 a 1,1") s vylepšeným kontrastem a rozlišením 176 × 176 pix. Řemínky jsou silikonové.

Hodinky měří kroky, vystoupaná patra, srdeční tep (včetně variability, zón a abnormalit), okysličení krve (včetně VO2 Max), spánek, stres a zaznamenávají cvičení. Nabízí desítky sportovních režimů včetně multisportovního triatlonu. Jsou vybaveny kompasem, výškoměrem, gyroskopem a teploměrem. Disponují metrikami Garminu jako Body Battery, kardio cvičení, silové tréninky, tréninková zátěž, detekce zdřímnutí a ranní reporty. Obsahují také specifické funkce pro běh, trénink, golf, cyklistiku, plavání a outdoorové aktivity.



Ořezaný model Garmin E, který se nabízí se 40 a 45 mm tělem. V obou případech je jejich cena stejná

Do výbavy hodinek byla přidána svítilna i platby Garmin Pay, které jsou podporovány, jak u verze s MIP, tak i u variant s AMOLED displejem. 4GB úložiště je dostupné pouze u AMOLED verze, varianta s MIP displejem má jen 128MB paměť. Hodinky dále disponují vícepásmovou GPS a funkcí Garmin Share pro sdílení dat s hodinkami a cyklopočítači značky Garmin.

45mm varianta stojí 11 290 Kč, 50mm verze pak 12 490 Kč. Modely se solárním displejem jsou až o 1 300 Kč levnější, ale mají nižší paměť a rozlišení displeje. V nabídce je také základní model Instinct E s MIP displejem bez solárního nabíjení a s ořezanými funkcemi za 7 490 Kč. Všechny nové hodinky bude možné objednat na webu Garminu od 10. ledna.

Zdroj: Garmin