Garmin Pay funguje skvěle, ale jak do hodinek dostat i věrnostní karty?

Kdo jednou začal platit hodinkami, už nechce jinak. Teď v době covidové se to hodí dvojnásob – oproti platbě kartou odpadá zadávání PIN na ohmataném číselníku. Výhoda je tu i oproti mobilu, protože mobil občas odložíte (typicky při sportu), ale hodinky jsou s vámi opravdu pořád.

„Vcucnout“ platební karty aktuálně v Česku umí hodinky značek Apple, FitBit a Garmin a právě na poslední jmenovanou se zaměřím. Ne však na technologii Garmin Pay. Ta funguje spolehlivě, ale chyběla mi možnost přidat všechny ty věrnostní, bonusové, klubové a vstupní karty. Do mobilu je přenesete relativně snadno, jde vlastně jen o uložení čárového/QR kódu.

A naštěstí to jde i v hodinkách. Jen to bude trochu komplikovanější… Na appstoru Garmin Connect IQ v mobilu vyhledejte aplikaci Barcode Wallet. Po instalaci se objeví tlačítko Nastavení, v něm si přečtěte tzv. token a vložte jej do webové administrace. Právě tam oskenujete kódy, nebo ručně určíte typ kódu a opíšete jeho číselnou hodnotu. Každou kartu si pojmenujete, uložíte a během sekundy ji můžete zobrazit na displeji hodinek.

Barcode Wallet najdete pod workouty v aplikacích a prostředí je tak jednoduché, že ani jednodušší být nemůže – proste jen cyklicky střídáte všechny uložené karty. Tu správnou pak stačí přiložit ke scanneru u vstupu do fitka, nebo pokladní v supermarketu.