Garmin tento týden slaví a dává slevu až 30 % na Fénix 6, Quatix 6 a mnoho dalších zařízení

Garmin v říjnu oslaví 33 let od založení společnosti. V souvislosti s tím připravil slevovou akci pro své zákazníky a fanoušky. Na svém e-shopu nabízí ve dnech 12. až 18. září 2022 hromadu zlevněných produktů. Zlevněna o 20 až 30 % proti ceníkové ceně jsou většinou starší zařízení, v čele s chytrými hodinkami řady Fénix 6, Quatix 6, Instinct 2, Venu a dalšími.

Do slev šly i některé cyklopočítače Edge, pedálové měřiče Rally a cyklistické nebo motocyklové navigace, echoloty Striker a další specializovaná zařízení. Slevy se týkají pouze oficiálního e-shopu Garmin a všechny je naleznete zde. Akce platí pouze do vyčerpání zásob, nejdéle však do konce dne 18. září.

V rámci jedné objednávky lze objednat maximálně 5 položek. Akce se netýká nezávislých maloobchodních prodejců, kteří mají svoje vlastní akce. Ve většině případů jsou akční ceny na e-shopu Garminu aktuálně nejnižší na trhu. Ceny vybraných produktů u dalších prodejců můžete porovnat níže.