Garmin, to není jen řada Fénix. Tyto modely toho nabídnou víc, a ani nemusíte být potápěč

Fénix je nejvyšší řada hodinek Garmin pro rekreační sportovce i profesionály. Nejnovější generace Fénix 8 nabízí tři velikosti těla a výrazný masivní design, vybírat se dá ze dvou technologií displejů. Příliš se ale neví o tom, že Garmin od Fénixů (dříve od řady Epix) odvozuje hned několik dalších speciálních variant hodinek. Z jejich názvů se vám zamotá hlava, mají různé funkce navíc – a také jiný vzhled, často zajímavější. Jsou neokoukané, mají odlišné ciferníky a místo standardního Fénixu tak můžete nosit hodinky, které v okolí jen tak někdo nemá. Jak dobře vybrat chytré hodinky. Nejdůležitější otázky, na které byste si měli odpovědět Funkční a měřící základ totiž zůstává většinou stejný. Hodinky mají displej AMOLED, bývají postavení na poslední generaci hardwaru s duální GPS, do všech modelů se ovšem ještě nedostal nový snímač srdečního tepu Elevate 5. Na druhou stranu, starší a nový snímač měří prakticky stejně, a tak by jeho typ nemusel být hlavním kritériem při výběru hodinek. Garminy pro potápěče Cena: 17 500 Kč Garmin má v podobě hodinek Garmin Descent G2, které představil v únoru 2025, potápěčský počítač jako alternativu pro Apple Watch Ultra 2. Hodinky jsou robustnější, mají větší boční tlačítka a jsou dostupné ve dvou barevných variantách – v černé s černými řemínky nebo s hnědým tělem a tělově zbarvenými silikonovými pásky. Hodinky podporují potápění do hloubky 100 metrů pod vodní hladinu. Pro větší hloubky je nutná investice do dražšího modelu Garmin Descent Mk3i. Nejnovější hodinky od Garminu pro potápěče. S dražšími modely můžete i do větší hloubky Nejnovější potápěčské hodinky od Garminu jsou vybaveny AMOLED displejem a na jedno nabití vydrží až 10 dní. Jsou připravené k potápění s jednou nebo více směsmi plynů. Evidují různé režimy ponoru a sledují zbývající kapacitu kyslíkových lahví pod hladinou. Hodinky obsahují potápěčský tříosý kompas, variometr, podsvícení ciferníku či režim velkých čísel. Samozřejmostí jsou bezpečnostní zastávky a informace o rychlosti stoupání či sestupu. Nechybí ani tréninkové režimy a další funkce. Hodinky jsou navíc univerzální - můžete je využít i při jízdě na kole, na golfovém hřišti nebo na lyžích.

Pokračování 2 / 6 Garminy pro golfisty Cena: 13 490 Kč až 17 990 Kč Garmin Approach S70 jsou hodinky pro ty, kteří doslova žijí golfem. Aby netížily na zápěstí, dostaly odlehčenou konstrukci s keramickou lunetou, která se podepsala i na atraktivním vzhledu hodinek. U každé ze dvou velikostí (42 a 47 mm) lze vybrat hned ze tří barevných variant. Všechny zdobí stříbrné, zelené nebo oranžové zvýraznění lunety, které postupuje až na jedno z bočních tlačítek. Pásky jsou stále silikonové, ale zařadili byste je spíše mezi sportovní řemínky. Ve výbavě je však pouze základní GPS, nikoliv duální podoba.

Garminy pro golfisty mají ryze sportovní vzhled a také odlehčenou konstrukci s keramickou lunetou, která na zápěstí tolik netíží Hodinky obsahují 43 tisíc přednahraných map golfových hřišť CourseView z celého světa, které jsou pravidelně bezplatně aktualizovány. Na základě celé řady vstupních údajů dokáží hodinky doporučit pro danou jamku vhodnou hůl, funkce Playslike odhalí, jaké vzdálenosti odpovídá každá rána, pokud se vezme v úvahu převýšení a aktuální povětrnostní podmínky. Na hodinkách si u vybraných greenů prostudujete i členitost terénu. Zbytek univerzálních funkcí je ale opět většinou shodný s ostatními výše uvedenými modely, popř. se základními Fénixy.

Pokračování 3 / 6 Garminy jako odměna za životní úspěch Cena: 53 790 Kč až 84 500 Kč Kolekce luxusních hodinek Garmin Marq Gen 2 je vůbec co nejdražší, co můžete v portfoliu této značky najít. Sám výrobce je označuje jako „odměnu za životní úspěch“. Stojí zhruba od 45 to 80 tisíc korun a vybírat můžete ze spousty vzhledů a materiálových kombinací. Stačí jen vybrat model – pro běžce, turisty, golfisty, lodní kapitány, lovce nebo piloty. Nejdražší je varianta hodinek z Damascénské oceli, základní verze je vyrobena z titanu, karbonový model je někde uprostřed. Řemínky jsou, dle varianty, kožené, silikonové, pletené nebo kovové. Vybere si prakticky každý, tedy pokud jej neodradí vysoká pořizovací cena...

Jeden z modelů kolekce Garmin Marq Gen 2 – obsahuje to nejdražší, co můžete u Garminu pořídit. Jako „odměna za životní úspěch“ ve variantách pro piloty, jachtaře, golfisty, běžce a lovce Všechny modely luxusních hodinek spojuje špičkový design a bohaté funkce, které se liší podle zaměření hodinek. Varianta pro piloty má letecké mapy, navigaci nebo magnetický výškoměr. Hodinky pro kapitány mají zase navíc asistenta křižování nebo propojení s námořní elektronikou. Běžci si zase vychutnají detailnější statistiky, stavy tréninku a různé nové metriky. Golfisté mají na zápěstí k dispozici mapy hřišť a průvodce pro výběr hole.

Pokračování 4 / 6 Garminy pro vojáky a lovce Cena: 26 083 Kč až 36 277 Kč Garmin Tactix 7 AMOLED jsou univerzální taktické hodinky do terénu, které vypadají zase trochu subtilněji. Možná je to kvůli designu titanové lunety, možná kvůli textilnímu řemínku. Design Fénixů je však zase lehce posunutý na jinou stranu. Přímo v základním balení dostanete spolu s hodinkami i voucher na topografickou mapu Topo Czech Pro, kterou si zobrazíte přímo na zápěstí.

Taktické Garmin Tactix 7 AMOLED zase nejsou tolik nápadné, zřejmě díky použití textilního řemínku. V případě problémů se mohou automaticky kompletně vymazat (funkce Kill Switch) Hodinky se pyšní dlouhou výdrží na jedno nabití (až 37 dní u solární varianty s MIP displejem), přesnou GPS či vestavěnou bílou/zelenou svítilnou. U displeje je možné aktivovat režim pro noční vidění (lze jej vidět přes nasazené brýle s „night vision“, jinak vidět nelze), Stealth mod aktivuje režim „utajení“, při němž se nesdílí GPS pozice a vypne se i bezdrátová konektivita. Jedním kliknutím rychle vymažete všechna uživatelská data z hodinek, které mohou pomoci např. výsadkářům s určením přesného místa výsadku a směrováním k cíli po seskoku. Hodinky lze propojit s obojky loveckých psů, volitelně do nich nainstalujete i balistický kalkulátor.

Pokračování 5 / 6 Garminy pro piloty Cena: 30 215 Kč až 39 990 Kč Garmin D2 Mach 1 Pro jsou hodinky určené primárně pro piloty. Na první pohled působí daleko mohutněji, než hodinky značky se silikonovými řemínky. Mach 1 Pro nabídnou titanový rámeček a titanové pásky, displej chrání vrstva proti poškrábání. Vestavěná svítilna má bílý nebo červený režim, které přejme i ciferník při aktivaci nočního režimu. To učiníte stiskem jednoho z bočních tlačítek.

Garminy pro piloty jsou mohutnější a těžší Na hodinkách si zobrazíte letecké mapy, spustíte navigaci na nejbližší letiště či na jakoukoliv lokaci ze světové letecké databáze. Do hodinek dorazí informace o povětrnostních podmínkách a počasí, a to pro aktuální místo i předpovědi počasí pro vybraná letiště. Hodinky mají přehledný výškoměr, dokáží zaznamenávat vzlet, průběh letu a přistání, popř. si do hodinek můžete přenést letový plán. V průběhu letu si můžete hodit i nouzový režim, nebo konfigurovatelná letecká varování, např. na intenzitu větru. Mimo to mají hodinky standardní funkce, které měří vaše základní zdravotní funkce, pohybovou aktivitu a cvičení.

Pokračování 6 / 6 Garminy pro jachtaře Cena: 21 060 Kč až 26 389 Kč Hodinky Garmin Quatix 7 Pro jsou vybaveny odolným safírovým sklíčkem AMOLED displeje, který je zasazený do 47mm titanového rámečku s karbonovou povrchovou úpravou a kovovým krytem tlačítek. A to v modročerné barevné kombinaci, přičemž některé součásti hodinek jsou vyrobené z recyklovaných oceánských plastů. Větší 51mm tělo najdete pod označením Garmin Quatix 7X, a to s MIP displejem a solárním nabíjením a v podstatně prémiovější podobě, která využívá titanovou lunetu a řemínek.

Modro-černá kombinace jachtařským hodinkám Quatix 7 Pro od Garminu prostě sedí Hodinky působí svěžím dojmem, mají skvělou výdrž, dobře čitelný dotykový displej, výkonnou svítilnu a možnost propojení s vybranými námořními plottery Garmin. Specialitou hodinek je zobrazení námořních map Navionics (nutno dokoupit samostatně), změna kurzu lodi a sledování parametrů plavby přímo ze zápěstí, ovládání palubního audia nebo vzdálené ukládání trasových bodů. Současně mají přednahrané profily pro záznam vodních sportů a souvisejících aktivit. Pokud si však tyto námořní funkce odmyslíte, dostanete do rukou „Fénixy“, které budou vzbuzovat pozornost.

