Garmin už umí zamknout celé hodinky. Bez kódu uvidíte jen ciferník, soukromá data zůstanou v bezpečí

Pokud používáte hodinky značky Garmin a máte u nich aktivní bezkontaktní platby Garmin Pay, museli jste si pro jejich používání zvolit čtyřciferný kód. Ten bylo nutné zadat, když se blížila platba. Garmin se však více zaměřuje na bezpečnost hodinek, i když je zrovna nemáte na ruce. Nově bude možné zamknout namísto peněženky celé hodinky kódem, což je něco, co konkurenční hodinkové platformy už dávno umí.



Takto vypadá nová obrazovka na zadání „globálního“ hesla k hodinkám Garmin

Když bude tato funkce aktivní, při každém nasazení hodinek budete muset zadat svůj kód, který hodinky „odblokuje“. Kód bude nutné zadat i po delší odmlce od jeho posledního zadání, konkrétně zhruba jednou týdně. Ale někdy i náhodě, kdyby přestala fungovat detekce jejich nasazení, např. při běhání. Ostatní uživatelé z volně ležících zamknutých hodinek zjistí maximálně aktuální čas ale nic moc dalšího.

V zamknutém stavu bude viditelný jen ciferník, a bude fungovat tlačítko pro jeho podsvětlení. Pokud na hodinkách běžela aktivita ještě předtím, než byly sundány ze zápěstí, bude i nadále přístupná bez PIN kódu. Bez znalosti zámku na hodinkách přijmete příchozí hovor a měly by fungovat i zástupci pro aktivaci svítilny a nouzové asistence. To je ale vše. Notifikace a tréninková data – to vše bude před nenechavci v bezpečí.

PIN jako další ochranná bariéra

Dokud nezadáte PIN, nebude přístupné nastavení, widgety, aktivity ani zkratky, popř. bude jejich nabídka hodně omezená. Prakticky zde bude jen vypínací tlačítko, svítilna nebo třeba zapnutí či vypnutí dotykové vrstvy displeje. Garmin si od celého procesu slibuje větší bezpečnost dat uložených v hodinkách, přičemž podobný „globální“ zámek je u platforem Apple Watch či Wear OS běžnou záležitostí.

Aktuálně je zámek hodinek k dispozici u betaverze softwaru navázané na nejnovější verzi aplikaci Garmin Connect. Právě v té se můžete přihlásit k beta testování, návod, jak na to, je k dispozici přímo na stránkách Garminu. U zámku hodinek si budete moci navolit kompletní zámek nebo jen ponechat zámek při placení hodinkami. Přes Systém – Heslo bude možné přepínat mezi režimy Pouze Peněženka a Zapnuto. Po beta testování funkce zamíří do běžně dostupné verze softwaru pro hodinky, a to zřejmě již v průběhu prvního čtvrtletí letošního roku.

V betaverzi je funkce dostupná u těchto modelů: Enduro 3

Fénix E

Fénx 8 AMOLED/Solar Edition

Forerunner 165

Forerunner 255/255S/255 Music/255S Music

Forerunner 265

Forerunner 955/955 Solar

Forerunner 965

Venu 3/3S

Vívoactive5

Zdroj: Garmin, Lifehacker