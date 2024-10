Garmin v Praze potvrdil, že nechystá žádný chytrý prsten. Hodinky jsou pro něj stále prioritou

Chytré prsteny jsou na vzestupu. Samsung pomalu rozšiřuje jeho dostupnost na další trhy, v prodeji se čerstvě objevila nová generace prstenu Oura. Svůj prsten má i „hodinková“ značka Amazfit, a tak se logicky očekává vstup další velké značky na trh – Garminu. Ten však vývoj prstenu popřel na akci Garmin Health Summit 2024, která se koncem září uskutečnila v Praze.



Hodinky a prsteny mají společnou jen část funkcí, hlavní důraz je u prstenů kladený na pohodlnost. Ani to však Garmin nepřesvědčilo k tomu, aby zahájil vývoj chytrého prstenu

V přednášce, které se účastnil Joe Schrick, víceprezident divize Garmin Fitness, a Scott Burgett alias „Senior Director of Health Engineering“, zazněla jen jedna výhoda chytrých prstenů – pohodlí. Nepřetržitý monitoring aktivit pomocí prstenu má podle zástupců Garminu jednu velkou nevýhodu. Hodinky totiž získávají daleko přesnější a spolehlivá data. A to proto, že chytré hodinky mají daleko více místa na doplňkové snímače a měřící diody...

...jenže o přesnosti měření nositelností by se dalo debatovat do nekonečna. Málokterý uživatel na zápěstí má dva modely hodinek, jejichž výstupy by mohl porovnávat. Všeobecně máme za to, že hodinky měří přesně, ale vždy tomu tak nemusí být. Ostatně, mnohé napoví třeba náš pravidelně aktualizovaný článek, ve kterém srovnáváme přesnost hodinek při měření srdečního tepu. A rozhodně nelze říci, že by byl Garmin vždy stoprocentní...

Hlavní výhodou prstenů je pohodlí

Speciálně u hodinek od Garminu se smazává i druhá výhoda prstenů, kterou je zhruba týdenní výdrž na jedno nabití. To je oproti Galaxy Watch, Pixel Watch a Apple Watch zhruba trojnásobná výdrž. Oproti hodinkám od Garminu (dle zvoleného modelu) je to ale často o dost méně. Manažeři Garminu navíc naznačili další důvod, proč firma nemá zájem o vývoj chytrého prstenu. Zisky z chytrých prstenů by totiž byly výrazně nižší, než u špičkových chytrých hodinek.

Problém je i podle nich samotné spuštění výroby a vývoj nového zařízení, který by spolkl nemalé finanční prostředky. A to u produktu, k němuž Garmin evidentně nemá žádnou důvěru. Dělá Garmin dobře? Je možné, že pokud prsteny za pár let v popularitě raketově vystřelí, bude muset přijít na trh s tím svým, ale s velkým zpožděním za konkurencí. Navíc, už Amazfit ukázal, že prsten může být používaný samostatně i jako doplněk k hodinkám, protože zpřesní naměřená data...

A jak to vidíte vy? Uvítali byste chytrý prsten od Garminu nebo byste hodinky této značky nedokázaly nahradit prstenem?

Via Wearable, Garmin, the5krunner