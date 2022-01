Garmin Venu 2 Plus umí telefonovat a komandovat hlasové asistenty. Vívomove Sport mají na prvním místě eleganci

Garmin na veletrh CES přivezl dva nové modely chytrých hodinek. Garmin Venu 2 Plus navazují na Venu 2 z dubna loňského roku, novinkou je reproduktor a mikrofon, díky nimž můžete přímo ze zápěstí vyřizovat hovory (tedy poslouží jako handsfree k připojenému mobilu). Přidané prostřední tlačítko aktivuje hlasového asistenta v mobilu.

Garmin tím dorovnává dluh, který měl na čínskou konkurenci (Huawei, Honor, Xiaomi, Amazfit), přitom udržuje náskok v ostatních oblastech (NFC platby a především skvělá sportovní platforma).

Hodinky jsou o 2 mm menší než loňské Venu 2, ale 1,3" AMOLED displej (rozlišení 416 × 416 pix) zůstává stejný, což znamená tenčí rámeček. Tělo o průměru 43 mm je kovové, řemínky silikonové. Ve výbavě nechybí měření kroků, tepové frekvence, stresu, spánku či monitoring až 25 vnitřních a venkovních cvičení. Hodinky jsou osazeny GPS, která slouží pro záznam trasy. Pokud bude lokalizace aktivní neustále, vydrží baterie hodinek 24 hodin. Pokud k tomu ještě přidáte hudbu, budete jen na 8 hodinách. V běžném režimu však Venu 2 Plus zvládne až 9 dní na jedno nabití.

Představení hodinek Garmin Venu 2 Plus:

Hodinky s odolností 5 ATM už mají i svou českou cenu. Do prodeje se dostanou v únoru ve čtyřech barevných kombinacích. Černou, šedou a zlatobílou doplní silikonový řemínek, v případě čtvrté barevné varianty můžete počítat s černým tělem a koženým páskem. Cena hodinek je stanovena na 11 590 Kč.

Hybridní hodinky s malým displejem

Druhý model Vívomove Sport spadá do kategorie tzv. hybridních hodinek. Novinka vypadá jako běžné náramkové hodinky s fyzickými ručičkami a ciferníkem, do něhož však byl schován miniaturní dotykový displej. Jedná se tedy o něco na způsob dřívějších modelů Vívomove 3, Vívomove 3S a Vívomove Style. Už teď je tedy jasné, že hlavním lákadlem bude povedený design a co nejnižší cena.



Hodinky Vívomove Sport budou k dispozici v těchto čtyřech barevných odstínech

Ve spodní části ciferníku je ukryt OLED displej s rozlišením 154 × 72 pix, který se rozsvítí až v případě potřeby. I přesto, že hodinky vypadají hodně jednoduše, zdání klame! Dokáží měřit srdeční tep, okysličení krve, stres, hodnotit spánek, evidovat cvičení a sledovat hydrataci a zdraví žen. Vlastně výrazně chybí snad jen GPS. Plastové 40mm tělo má zvýšenou odolnost 5 ATM a připojíte k němu 20mm řemínky.

Toto jsou hodinky Vívomove Sport od Garminu:

V režimu chytrých hodinek vydrží Vívomove Sport na jedno nabití až pět dní, den navíc získáte v režimu běžných analogových hodinek. Vívomove Sport se bude v Česku nabízet opět v horizontu tří až pěti týdnů za cenu 4 490 korun. Vybírat bude možné mezi zelenou, černou, hnědou a slonovinovou barevnou variantou.

