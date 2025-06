Garmin má konkurenci pro Apple Watch Ultra. Venu X1 upřednostňují dotykové ovládání a vydrží 8 dní na jedno nabití

Garmin dnes uvedl na trh nečekaný přírůstek. Hodinky Garmin Venu X1 posouvají tuto modelovou řadu do prémiového segmentu s cenou dvaceti tisíc korun. Jedná se o hodinky, které mají u značky Garmin zatím největší displej a současně také nejtenčí pouzdro (8 mm) s odolností 5 ATM. Je nutné dodat, že snímač z vnitřní strany hodinek vystupuje dost výrazně.



Nové hodinky Garmin Venu X1

Displej kryje safírové sklíčko, tělo je vyrobeno z vyztuženého polymeru, dýnko je titanové. Na první pohled hodinky působí jako přímá konkurence pro Apple Watch Ultra – tak výrazně se nový model liší od stávajících hodinek značky Garmin.

Hovory na zápěstí a předinstalované mapy

Garmin u hodinek slibuje nepřetržité monitorování zdraví a kondice i pokročilé tréninkové funkce. Hodinky změří srdeční tep (včetně zón a alarmů), VO2 Max a dechovou frekvenci, hlídají spánek, pitný režim nebo teplotu pokožky. Hodinky mají zabudovanou svítilnu, zvládají detekovat nehody a podporují více než 100 sportovních profilů. Hodinky pak mají specifické funkce pro různé aktivity, např. pro běh, golf, rekreaci, cyklistiku nebo plavání

Díky zabudovanému mikrofonu a reproduktoru na nich můžete přijímat hovory nebo z nich přímo vytáčet telefonní čísla. K dalším zařízením se připojí přes Bluetooth, ANT+ nebo Wi-Fi. Samozřejmě nechybí ani bezkontaktní placení Garmin Pay.

Hodinky se ovládají dotyky na dvoupalcovém AMOLED displeji s rozlišením 448 × 486 pixelů, asistovat vám budou ještě dvě boční tlačítka. Režim Always On je volitelný. Do 32GB interní paměti hodinek si uložíte hudbu, v základu jsou v ní předinstalované i offline mapy. Na jedno nabití vydrží nový model až 8 dní v režimu chytrých hodinek, dva dny s aktivním režimem Always On, resp. až 16 hodin se zapnutou GPS. V základu hodinky doplňuje nylonový řemínek ComfortFit.

Představení hodinek Garmin Venu X1:

Garmin Venu X1 jsou kompatibilní s Androidy i iPhony a seženete je v černé nebo zelené barevné variantě. V Česku se budou nabízet od 18. června za 19 990 Kč.