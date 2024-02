Garmin vs. Elonga. Proč hodinky ukazují něco jiného než specializované zařízení. Jáchyme…?

Podobné to bylo i u dalších srovnávaných metrik. Třeba ranní stres Elonga se včerejším stresem Garminu: korelace 0,11. Nejvyšší korelační koeficienty v tabulce se pohybují kolem plus nebo minus 0,3. Ale tady spíš jen potvrzují pravidlo, že korelace není nutně kauzalita.

Nezajímá mě, jak se cítíš. Ukazuji, co vidím

Elonga ukazuje přesně to, co změřila. Neupravuje zjištění podle toho, jestli jste včera uběhli maraton, nebo se tři dny váleli u televize. Nebere na to ohled a služba jen ukáže, co jí při ranním měření prozradila variabilita srdeční frekvence. Tedy stav první větve (stres) a druhé větve (regenerace) autonomního nervového systému a vztah mezi nimi (readiness).

Pokud Elonga z naměřených dat zjistí, že tělo vysílá, abyste po maratonu znovu vyběhli, sdělí vám to, jakkoli hloupě se to může zdát. A obráceně: vůbec není jisté, že po dnech nicnedělání je kdykoli optimální čas na trénink.

V tomto se sama Elonga cítí být silná. Pokročilou analýzou HRV dokáže popsat stav centrálního nervového systému a doporučit optimální postup.



Jiné stejné ráno: Podle Elongy jsem připravený na výkon, Garmin radí odpočívat

Je ale důležité rozlišovat únavu centrálního nervového systému a fyzickou únavu po aktivitě. Elonga neví, jak vás po maratonu bolí svaly a klouby. Tuto tzv. periferní únavu musíte posoudit sami a nesmíte ji ignorovat. Informace o centrální únavě vám ale třeba umožní zvolit aktivitu, která zatíží jiné svalové skupiny a nechá přetížené odpočívat.

Vykouknout z krabice

Nastávají ale zvláštní situace. Elonga mi několikrát po dlouhé vyjížďce na kole, kdy jsem měl v nohách třeba sto kilometrů a celé tělo mi to důrazně připomínalo, doporučila, že dnes je ideální stav k dalšímu tréninku. Jednou jsem ráno po takovém výkonu u readiness dosáhl i nejvyššího skóre 100. To jde proti obvyklým zásadám i lidské přirozenosti, která by raději zůstala v posteli.

Nebo opačný příklad: Dva dny jsem nevytáhl paty z domu, třetí den se chystal na delší aktivitu, když Elonga ráno oznámila, že bych si ještě měl dát pokoj, protože adaptační kapacita mého centrálního nervového systému je extrémně nízká. Byly to mimochodem dva klidové dny po té zmíněné readiness 100.



Elonga v úterý doporučila aktivitu • Ve středu ráno, po celkem náročné stovce kilometrů na kole, ukázala ještě vyšší připravenost • V pátek, po dvou dnech, kdy jsem se dával dohromady, zase doporučuje klid

Co s tím? Jedna možnost je takové měření zavrhnout jako nesmyslné. Anebo vykouknout z krabice a otevřít se myšlence, že tady dostávám cenné informace, které nemám šanci sám zjistit. A snažit se je využít.

Do budoucna by nebylo špatné, kdyby se do aplikace dal zapisovat i stav subjektivní, fyzické únavy. Aby s ním Elonga mohla pracovat při doporučování. Nemyslím, že by jím měla ovlivňovat výsledky svých měření. Při interpretaci by ale mohla zohlednit, že mě třeba dnes opravdu hodně bolí nohy a mám namožená kolena.

Garmin na to jde jinak. Předvídatelně a uvěřitelně.