Garmin vylepšil kultovní Fénix – fotovoltaika a LED svítilna pro všechny. Epix s OLED displejem překvapil výdrží baterie

Garmin po 16 měsících oživil svoji kultovní řadu Fénix a naplno šlápnul do řady Epix, což je variace Fénixu s OLED displejem. Jde o menší update, nikoliv plnohodnotnou novou generaci a naznačuje to i posun ve jménech:

Fénix 7 –> Fénix 7 Pro

Epix Pro –> Epix Pro (Gen 2), v obchodech se začíná objevovat jako Epix 2

Největší novinkou pro Fénix 7 Pro je rozšíření LED svítilny do všech tří velikostí (dříve jen největší Fénix 7X), navíc je výkonnější. Dále integrace solárního panelu do všech variant a nový modul s optickými senzory na spodní hraně. Jmenuje se Elevate 5, slibuje přesnější měření a v kuloárech se spekuluje, že kovové pláty kolem diod poslouží k měření EKG (ale dokud Garmin nedostane zelenou od americké FDA, nesmí to přiznat, nesmí hodinky označit za EKG zařízení, podobné tanečky dělal i Apple a Samsung).



Design zůstává stejný, nové jsou pouze barevné varianty a dvoubarevní řemínky. Velikosti jsou klasicky 42, 47 a 51 mm.

Posouvá se i software. Nové jsou kumulativní metriky Skóre do kopce a Skóre vytrvalosti. Za velmi užitečnou změnu považuji synchronizaci nastavení mezi zařízeními – dosud to totiž bylo tak, že jste si vypiplali uživatelské prostředí, nastavení systému a třeba i obrazovek jednotlivých workoutů přesně podle svých představ, ale po servisu nebo přechodu na jiný model hodinek jste se vším museli začít znovu a od nuly. Podobně se synchronizují HRV status a tréninkový status, dříve si „čisté“ hodinky člověka cca dva týdny proměřovaly, než tyto hodnoty zobrazily (ale tahle funkce už funguje pár měsíců). Uvidíme, které z těchto novinek formou updatu propadnou i do starších modelů.

Pak už je tu jen trochu delší výdrž baterie, patrně jde o optimalizaci některé z vnitřních komponent. Recenzenti zmiňují jasnější a kontrastnější transflektivní displej s kvalitnějším podsvícením, ale v tomto případě jde spíše o jemnou evoluci známé a osvědčené technologie.



Hádám, že nový přídomek Pro bude matoucí pro prodejce i zákazníky, protože u předchozích generací se používal pro vyšší verzi výbavy. Zde vidíte, jak web Garminu na jedné produktové kartě nabízí loňský Fénix 7 a nově představený Fénix 7 Pro.

Epix Pro (Gen 2)

Tady si Garmin způsobil problém v konzistenci značení, protože přídomek Pro měla už loňská generace, takže to řeší nepříliš elegantní přídomek (Gen 2). Ale to je jen formalita, pojďme na hodinky samotné. Nejdůležitější novinkou je, že už nemáme pouze jedny Epixy v rozměru středních Fénixů, ale tři velikosti jako Fénixů. Stejné jsou i rozměry: 42, 47 a 51 mm.



Loňský Epix byl první pokus. Sonda, jak bude reagovat trh. Evidentně zareagoval pozitivně.



Výdrž baterie jednotlivých variant. Abyste získali červeně vyznačený bonus u Fénixů, musíte být denně tři hodiny na velmi jasném slunci.

Všechny tři varianty dostaly LED svítilnu (loňské Epixy ji neměly vůbec). I tady je nový senzor Elevate 5 a nové softwarové funkce. Také zde se zlepšuje výdrž baterie a zarážející je srovnání s Fénixy – alespoň v tabulce mají největší Fénixy napsaných 28 dní, ale největší Epixy dokonce 31 dní! Stále musíme mít na paměti, že OLED zhasíná a když jej přepnete do režimu always-on, spadne výdrž na 11 dní. Ale i tak je to posun v nekonečné diskuzi, zda je lepší OLED nebo transflektivní displej…

Shrnuto a podtrženo – jde o pozvolnou evoluci, majitelé loňských modelů nemají zásadní důvod okamžitě upgradovat, zásadní kroky se čekají až od příští plnohodnotné generace (nejvíce se mluví o bezdrátovém nabíjení a větších displejích).

Závěrem doporučím pár odkazů.