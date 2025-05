Garmin vyrobil zatím nejlepší hruďák. HRM 600 sleduje sportovní aktivity i tam, kde nesmíte mít hodinky

Vedle nových hodinek Forerunner 970 a 570 z dílny Garminu dorazil i nový hrudní pás HRM 600. Na první pohled připomíná letošní HRM 200, ale nabízí mnohem lepší výbavu. Jde o plnohodnotného nástupce staršího modelu HRM Pro Plus.

Stejně jako dvoustovka má tlačítko, signalizační diodu a podporuje nové šifrované spojení přes Bluetooth. Je ale nadále kompatibilní i s otevřeným Bluetooth a též technologií ANT+.

Garmin také vyřešil jednu nepříjemnost, kvůli které uživatelé kritizovali HRM Pro Plus. Novinka má konečně oddělitelný modul, takže samotný pás s diodami můžete vyprat nebo vyměnit, kdyby se poškodil.

Jenže výrobce přidal jiné kazítko. Jeho dosavadní hruďáky se napájely 3V knoflíkovou baterkou, kterou šlo snadno vyměnit. HRM 600 má integrovaný akumulátor, který se musí dobíjet kabelem. Garmin použil stejný konektor, jaký používá na chytrých hodinkách. Citelně se také snížila výdrž. Ze dvanácti měsíců na dva, počítáno při hodinové aktivitě denně.

Ale už zase můžeme chválit. HRM 600 má zvýšenou odolnost 5 ATM a hodí se i pro plavání. Obsahuje také pohybové senzory, takže i bez hodinek dokáže do interní paměti zaznamenávat aktivitu.

Ve spolupráci s novými Forerunner 970 dokonce zlepšuje měření dynamiky běhu. Nově totiž počítá i ztrátu rychlosti při kroku. Vedle toho pak i bez hodinek umí analyzovat pohyb u boxu nebo jiných bojových umění, a především u kolektivních sportů. Ve fotbale apod. sportovci nemůžou nosit chytré hodinky, ale hruďák pod dresem nevadí. HRM 600 může sledovat kroky, minuty intenzivní aktivity, plus také vzdálenost a rychlost pohybu. Vše pak po aktivitě odešle do mobilní aplikace. To je velká věc a hlavní tahák, proč si novinku koupit.

A že nestojí zrovna málo. Zařízení bude dostupné od 21. května za doporučených 3990 Kč. K dostání bude verze s popruhem XS–S pro obvod hrudníku 60–85 cm a M–XL pro 80–119 cm.

HRM 600 HRM 200 HRM Fit HRM Pro Plus velikost 68 × 32 × 10 mm, 61 g 68 × 32 × 11 mm, 63 g 56 × 31 × 14 mm, 53 g 51 × 29 × 9 mm, 52 g odolnost 5 ATM 3 ATM 3 ATM 5 ATM výdrž 2 měsíce, integrovaný akumulátor 12 měsíců, baterie CR2032 12 měsíců, baterie CR2032 12 měsíců, baterie CR2032 odnímatelný modul ano ano ne ne připojení ANT+, bezpečné Bluetooth ANT+, bezpečné Bluetooth ANT+, Bluetooth ANT+, Bluetooth tlačítko a LED ano ano ne ne sledování aktivity počítadlo kroků, kalorie, vzdálenost, minuty intenzivní aktivity, TrueUp - počítadlo kroků, kalorie, vzdálenost, minuty intenzivní aktivity, TrueUp počítadlo kroků, kalorie, vzdálenost, minuty intenzivní aktivity, TrueUp funkce pro běh dynamika běhu včetně ztráty rychlosti při kroku, tempo a vzdálenosti - dynamika běhu, tempo a vzdálenosti dynamika běhu, tempo a vzdálenosti funkce pro plavání statistiky srdečního tepu pro intervaly plavání - - statistiky srdečního tepu pro intervaly plavání sledování dalších aktivit kardio, běh, cyklistika, plavání, basketbal, volejbal, pozemní hokej, lední hokej, fotbal, americký fotbal, lakros, ragby, ultimate frisbee, kriket, softball, baseball, smíšená bojová umění, box - běžecké lyžování běžecké lyžování rychlost a vzdálenost při týmových sportech basketbal, pozemní hokej, fotbal, americký fotbal, lakros, ragby, ultimate frisbee, kriket, softball, baseball - - -