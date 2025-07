Garmin začne posílat fitness data Googlu. Na Androidu se lépe propojí všechny sportovní a zdravotní aplikace

Google se na letošní konferenci I/O pochlubil, že jeho fitness platformu začne respektovat i Garmin. Tudíž bude konečně možné oficiální cestou sdílet sportovní aktivity a zdravotní data z aplikace Garmin Connect do centrálního Google Fitu, kam ukládají data hodinky a mobily s Androidem.

Původně mělo propojení fungovat koncem června, ale minimálně v mém případě se tak ještě nestalo. Garmin Connect umí poslat data do Stravy nebo aplikace MyFitnessPal, avšak Google zatím nezohledňuje.

Až se tak ale stane, Garmin bude podle nápovědy sdílet (pokud to uživatelé budou chtít) tyto informace:

celkové a aktivní spálené kalorie

srdeční tep

hmotnost

tělesný tuk

počet kroků

vyšlapaná patra

vzdálenost

rychlost

převýšení

kadence šlapání na kole

záběry při plavání

informace o spánku

Garmin tedy rozhodně nepošle všechno, co umí změřit. Chybí data o výkonu (FTP), zaznamenaná trase, krevním tlaku, minutách intenzivní aktivity, hydrataci, HRV, SpO2, VO2 Max, teplotě atd. Navíc je vágní v tom, co třeba znamenají informace o spánku. Jestli je to jen délka a fáze, nebo i související tělesná data.

Zato jasně uvádí, že on si od Googlu žádná data číst nebude. V tom je Garmin velmi uzavřený, nepovoluje automatický import z žádných aplikací, nepočítáme-li segmenty a trasy ze Stravy. Uživatele tak nutí používat jeho vlastní produkty.

Synchronizace dat na Androidu

Zatímco na iPhonu velmi dobře funguje systém Zdraví (Health), který dokáže agregovat veškerá fitness data, která naměří jablečný mobil, hodinky, případně je tam zašlou aplikace třetích stran, na Androidu je situace složitější.

Google roky budoval konkurenční systém Fit, ale vývojáři aplikací jej často opomíjeli. Z Fitu se nikdy nestalo uznávané centrální úložiště veškerých sportovních a zdravotních informací. A tak Google navrhl změnu, aby tvůrce softwaru motivoval. Z Fitu udělá jen další sportovní aplikaci, ale vedle ní navrhl systém Health Connect, který se postará o to, aby spolu různé appky komunikovaly.

Google původně počítal s tím, že z Fitu přímé propojení se třetími stranami odstraní k 30. červnu 2025, ale nakonec datum posunul na neurčité období roku 2026. Někdy v příštím roce pak bude Fit jen koncová aplikace a Health Connect univerzální pojítko. Garmin už rovnou využije nové API Health Connect.

Paradoxně lepší lepidlo fitness dat než Google vytvořili nizozemští tvůrci aplikace Health Sync. Je sice placená (90 Kč), ale umí číst data z platforem Coros, Diabetes:M, FatSecret, Fitbit, Garmin Connect, Google Fit, Huawei Health, MedM Health, Oura, Polar Flow, Samsung Health, Strava, Suunto a Withings. A ty pak posílá do aplikací FatSecret, Fitbit, Google Fit, Health Connect, Huawei Health, Intervals.icu, MapMyFitness, Move-Me, Runalyze, Samsung Health, Schrittmeister, Smashrun, Strava a Suunto. Ano, i ten Garmin už tam několik let fungoval.