Garminu unikly hodinky Fénix 8. Budou mít AMOLED, atraktivní barvy, ale stále starý nabíjecí konektor

Garmin zřejmě už na blížícím se veletrhu IFA ukáže několik nových chytrých hodinek, jejichž design se s předstihem dostal na veřejnost.

Únik se týká primárně dnes už legendární řady hodinek Fénix 8, které mají být dostupné ve 47 a 51mm těle. Odlehčený Garmin Fénix E má být k dostání pouze v menším 47mm provedení, zatímco model Garmin Enduro 3 nebude menší, než v 51mm variantě.



Garmin Fénix 8 dostane maximální výbavu, špičkovou odolnost, zajímavé barvy a také tajemný barevný prvek na boku: další tlačítko, mikrofon, nebo snad reproduktor?

Garmin na blížícím se veletrhu chce evidentně oznámit široké portfolio hodinek s AMOLED displeji, což znamená, že transflexivní displeje (technologie MIP) uvidíme spíše jen u odlehčených variant hodinek. Podle zdroje by to mělo platit právě o modelu Garmin Fénix E.



Vše nasvědčuje tomu, že Garmin Fénix E budou brány jako odlehčený model řady Fénix 8

Jenže podle fotek bychom displej typu MIP spíše přisoudili novince z řady Enduro. Je logické, že chce Garmin své hodinky mezi různými řadami trochu odlišit, a zobrazovací technologie displeje se nabízí jako nejschůdnější varianta. Budoucnost topmodelů od Garminu by už měla naplno patřit AMOLED displejům s atraktivními barvami a velmi dobrou čitelností na přímém slunci. Současně by to znamenalo, že řada Epix, která se dřív odlišovala právě AMOLEDem, skončí.

Všimněte si na dýnku hodinek starého nabíjecího konektoru. U garminů ho tradičně nebudete potřebovat příliš často, ale ve světě chytrých hodinek je přece už standardem indukční bezkabelové nabíjení. Nebude tedy ani v nové řadě.

Více modelů, různé barvy i řemínky

Rozvržení ovládacích prvků je u všech uniklých hodinek stejné. Odlehčené Garmin Fénix E se nám ukazují ve stříbrno–černé barevné variantě, a také v celočerném provedení. Budou vyrobeny z nerezové oceli 316L a budou mít voděodolnost až do 100 metrů pod vodní hladinu.

U řady Fenix 8 můžeme očekávat odolnost WR 100 a certifikaci na potápění do čtyřiceti metrů. Vidět je můžete v galerii našeho článku, jak v černé, tak i ve stříbrno–oranžové. U větší 51mm varianty se počítá s titanem a se safírovým krycím sklíčkem displeje. Jinak by mělo displej krýt sklo Gorilla Glass DX.



Garmin Enduro 3 uniká v černé barvě s textilními řemínky. Displej kryje safír, 51mm tělo bude vyrobené z titanu

U Garmin Enduro 3 evidujeme na vnitřní straně titulek Solar a vše, co jsme zmiňovali dosud, tedy 51mm titanové tělo, safírové sklo a voděodolnost do 100 metrů. Tato varianta hodinek má u uniklých fotek textilní pásek, zatímco u ostatních modelů jsou vždy silikonové.

Fénixy 8 by měly začínat na částce 1 099 eur (v přepočtu necelých 28 tisíc), safírová varianta s titanovým tělem by mohla stát o 100 eur více. A to znamená rovných 30 tisíc korun.

Zdroj: WinFuture