Geekbench měří všem stejným metrem. Ze svých tabulek odstranil skóre řady Galaxy S10 a novějších Samsungů

V minulém týdnu se na veřejnost provalila informace týkající se služby GOS (Game Optimization Service), která u řady Galaxy S22, ale také u starších topmodelů, cíleně omezuje grafický výkon. Výrobce to sice dělá s cílem co nejmenšího zahřívání čipsetu, i tak ale v tomto postupu nebyl, vzhledem k uživatelům, transparentní, a proto chystá nápravu, která by na telefony měla dorazit již velmi brzy.

Protože Samsung u služby GOS využívá seznam, podle něhož jsou třízeny hry (s fixní či zablokovanou optimalizací) a aplikace, vyhodnotil to populární benchmark Geekbench jako formu možné manipulace s výsledky. A to z toho pohledu, že hry mají cíleně snižován výkon, zatímco benchmarku se tato praktika netýká. Geekbench tedy přistoupil k odstranění všech skóre z vlastní databáze.

Eskové řady od Samsungu z Geekbench zmizely. U řad Note10 a Note20 se manipulace se skórem nepotvrdily.

A to se netýká jen aktuální řady Galaxy S22, ale také starších modelových řad Galaxy S21, Galaxy S20 a Galaxy S10! Samsung sice podle svých slov službu GOS v řadě Galaxy používá již od roku 2016, každopádně u řady Galaxy S22 služba grafický adaptér „preventivně“ zpomaluje dost výrazně, díky čemuž byl Samsung nachytán na švestkách. Optimalizace výkonu samozřejmě není nic špatného, ale výrobce to nemůže dělat potají. Uživatelé musí mít nad optimalizací kontrolu.

Mezi smartphony se to ostatně neděje poprvé, z podobných praktik byl loni usvědčen i OnePlus, který použil podobný „optimalizační seznam“ pro 300 vybraných aplikací. A i skóre usvědčených modelů OnePlus 9 a OnePlus 9 Pro z databáze Geekbench zmizela. V paměti máme i Apple, který ještě v roce 2017 cíleně zpomaloval starší iPhony, a to kvůli bateriím, které měly po letech sníženou kapacitu.

