Gemini míří do chytrých hodinek s Wear OS. Můžete mu pokládat stejné příkazy jako na mobilu

Hodinky Galaxy Watch8 jsou sice prvními hodinkami s vestavěným Gemini, ale Google souběžně oznámil, že to u nich nebude exkluzivní funkce. Gemini se ode dnešního dne v horizontu několika týdnů dostane na všechny hodinky se systémem Wear OS 4+, konkrétně jsou zmiňovány značky Pixel, Samsung, Oppo, OnePlus a Xiaomi. Jihokorejská značka však bude mít náskok v jedné oblasti, a to při interakci Gemini s dalšími aplikacemi od výrobce hodinek. To totiž umí jen operační systém Wear OS 6, který bude jako první k dispozici u hodinek Galaxy Watch8.



Gemini míří do hodinek se systémem Wear OS 4 a novějším

Gemini se v hodinkách aktivuje otevřením stejnojmenné aplikace nebo stiskem a podržením postranního tlačítka. Alternativně je k dispozici i aktivační fráze „Hey, Google“. Využívá stejné pokročilé AI modely jako v telefonu, takže můžete příkazy v identické podobě pokládat i hodinkám na zápěstí, aniž byste museli z kapsy vytáhnout svůj smartphone. Protože mají hodinky malý displej a jsou bez fotoaparátu, budou v nich běžet jen základní funkce bez režimu Gemini Live.

Možnosti Gemini v hodinkách

Typicky můžete ze zápěstí nadiktovat novou poznámku, upomínku nebo novou položku v kalendáři. Můžete Gemini nechat poslat zprávu, požádat o souhrn e-mailu, vyhledání informací na internetu apod. Třeba tehdy, když máte ruce plné a potřebujete rychlou reakci, např. při vaření nebo cestování. Gemini vám může vyhledat playlisty pro běhání, uložit informace do paměti nebo vám třeba na mapách vyhledat přesné místo. Prsty nahoru a dolů můžete reagovat na jeho odpovědi, tlačítka vás někdy přesměrují do aplikace v telefonu, např. pro náhled bodu v mapě, který je lepší vidět na větším displeji.

Z červencového Pixel Dropu budou mít radost hlavně hodinky:

Součástí červencového Pixel Dropu je mimo jiné i rok předplatného Google AI Pro pro Pixel 9 Pro. Z vyjádření Googlu však není jasné, zda se jedná o rok navíc, nebo jen o zopakování bonusu, na který mají nárok ti, kteří si pořídí Pro verzi aktuálního Pixelu.