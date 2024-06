Gemini si do Androidů stáhnete už i u nás. Může nahradit Asistenta a v textu dokáže reagovat i česky

Aplikace Gemini je po čtyřech měsících konečně dostupná i v Evropě, potažmo v Česku. Pro její stažení už nepotřebujete využít alternativní obchody nebo úložiště, přesto to však neznamená, že by se tato AI aplikace konečně naučila česky. Google mezi podporovanými jazyky češtinu neuvádí, to však platí jen pro hlasovou interakci. Když si budete s Gemini psát v češtině, bude na vás reagovat v našem mateřském jazyce.



Při prvním otevření aplikace Gemini musíte souhlasit s uživatelskými podmínkami a s tím, co se děje s daty, která do Gemini zadáte. Gemini následně přepíše nastavení Google Asistenta, takže se nastaví jako hlavní asistent. Současně si můžete jediný přepínačem v Gemini aktivovat všechny funkce, které zvládá i samostatný asistent. České rozpoznávání hlasu k dispozici není, Gemini však můžete zpřístupnit fotografii, a nebo si s AI chatbotem a asistentem v jednom psát v češtině.

Nejdůležitější jsou dostupná rozšíření

Stěžejními součástmi Gemini jsou rozšíření, které umožní aplikaci pracovat s webovými službami nebo mobilními aplikacemi. Aktuálně jsou podporovány služby Google Flights, Google Hotels, Google Mapy, Google Workspace (Gmail, Disk a Dokumenty), YouTube a YouTube Music. Na Google I/O 2024 jsme se dozvěděli, že Gemini v budoucnu dostane užší provázanost s Androidy. Nastavíte přes něj časovač, vytočíte telefonní číslo nebo nastavíte upozornění. Navíc se počítá s podporu rozšíření pro Kalendář, Google Keep a také pro Google Tasks.

V operačním systému iOS bude Gemini v podobě záložky v aplikaci Google, než se tak ale stane, budou si muset uživatelé iPhonů a iPadů počkat ještě několik týdnů. Kompletní možnosti Gemini v Androidu jsme vám odhalili v tomto článku. Gemini pro Android si můžete stáhnout zde.