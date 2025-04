Gemini umí v Česku pracovat s foťákem i s obsahem displeje telefonu. Vyzkoušeli jsme funkci Live Camera a Screen Sharing

Mobilní Gemini už v Česku vidí, co máte zobrazené na displeji smartphonu, i to, na co míříte hledáčkem fotoaparátu. A v obou případech se Gemini můžete ptát na doplňující dotazy. Jedná se o funkce Gemini Live Camera a Screen Sharing (dříve známé pod souhrnným označením Project Astra), které jsme si samozřejmě hned vyzkoušeli, a toto jsou naše první dojmy.



Sdílení fotoaparátu a obrazovky v Gemini Live poznáte podle této notifikace i podle dvojice nových ikon v režimu Live

Zda máte nové funkce aktivní či nikoliv, zjistíte při spuštění Gemini, respektive v kartě Gemini Live, ve které se ve spodní liště objeví dvě nová tlačítka. Levé otevře fotoaparát, prostřednictvím něhož může umělá inteligence Gemini vidět okolní svět a zodpovídat vám různé zvídavé otázky. Druhé tlačítko vylepšuje stávající diskusi o screenshot obrazovky tím, že dovolí Gemini komentovat cokoliv, co se děje na displeji v reálném čase. Obě funkce jsou v Česku exkluzivně dostupné na Pixelech 9 a u Samsungů řady Galaxy S25. Výhledově budou k dispozici u všech předplatitelů prémiové verze. My jsme si ji konkrétně vyzkoušeli u Pixelu 9 Pro XL.

Gemini Live Camera

První novou funkcí je sdílení fotoaparátu s Gemini. Na obrazovce Gemini Live zvolíte tlačítko úplně vlevo, načež se otevře hledáček fotoaparátu. A teď už stačí jen pokládat různé dotazy k tomu, co Gemini „vidí". Funguje to až překvapivě dobře.

Gemini rozpoznalo králíka a psa v kleci, v prvním případě mu navrhla jméno podle zbarvení kožichu („Fliček“), v případě druhém dokázala rozpoznat oficiální název barvy („Ruby“) i plemeno psa Kavalír king Charles španěl. A protože už má deset let, podle Gemini se tato rasa dožívá až 14 let, a podle toho, jak pes vypadá, mu popřála ještě pár let života.



Ať už jsou to knihy nebo zvířata, Gemini vám o všem řekne to, co potřebujete vědět

Gemini Live Camera však umí reagovat naprosto bezprostředně, často do dvou sekund. Když potřebuje AI více času, vkládá do hovoru zcela zbytečnou větu „Dobře, podívám se na to“. Stačilo, že v záběru prošel můj syn (bylo vidět jen tělo), a Gemini se zeptala, jak se kluk jmenuje. Poté převzala iniciativu a ptala se na oblíbenou činnost, nejen u zvířat, ale také u dětí. Dalo se s ní povídat do nekonečna. A důležité je i to, že zatím při testování Gemini nedělá žádné velké chyby, nebo jsem si jich alespoň nevšiml.

Ukázka funkce Gemini Live Camera:

Využití režimu Live Camera je přitom velmi široké. Můžete se ptát na názvy produktů, které kolem sebe vidíte, můžete žádat o radu s nákupy nebo s nějakým problémem, případně požádat o různé tipy. Na ty Gemini reaguje hlasem, jakmile však režim zavřete, uvidíte historii vaší komunikace v textové podobě. To pro případ, že byste si chtěli něco poznamenat.

Gemini Screen Sharing

Screen Sharing je zase opakem předchozího režimu. Zapnete jej druhým tlačítkem zleva v režimu Gemini Live, a jedná se vlastně o nahrávání displeje, které se nikam neukládá, v rámci něhož se můžete ptát na obsah na displeji. Představit si to můžete jako Circle to Search při nahrávání obrazovky, ovšem s čistě hlasovým ovládáním bez kroužkování. Celek však trochu připomíná „telefonní hovor“ s Gemini, v horní liště běží notifikace a asistent na pozadí poslouchá, co po něm můžete chtít.



Sdílení displeje nám připomíná spíše jako hovor s Gemini na pozadí. To, co vám Gemini řekne, po ukončení režimu najdete v aplikaci alespoň v textové podobě

Je třeba říci, že Screen Sharing nedokáže ovládat telefon, což by bylo hodně zajímavé. Gemini však nemůže změnit tapetu nebo třeba odinstalovat aplikaci, ale řekne vám alespoň, jak na to.

Dále třeba prozradí aplikace, které na telefonu vůbec nepoužíváte, aniž byste se museli nořit hluboko do statistik, které ukazují dobu používání jednotlivých aplikací. Pomůže vám s nastavením telefonu a prozradí přesné názvy věcí a produktů, které vidíte na displeji. Ať už je to na fotografii nebo třeba ve videu.

Ukázka funkce Gemini Screen Sharing:

Pokud budete chtít své ukázky nahrávat, musíme vás upozornit na to, že při aktivaci Gemini se téměř ve všech nahrávacích aplikacích (včetně té od Googlu) deaktivuje nahrávání zvuku z telefonu i z mikrofonu. A pokud při používání Gemini Screen Sharing pustíte třeba slideshow fotek, funkce se pozastaví, protože zvukový výstup z telefonu používá jiná aplikace.

Aktualizace Gemini ve vašem smartphonu proběhla automaticky, respektive došlo ke změnám na serveru, a pokud splňujete podmínky předplatného nebo máte podporované telefony s exkluzivním přístupem, nové funkce Gemini najdete i ve svém Androidu. A rozhodně stojí za to je vyzkoušet.