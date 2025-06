Gemini v Česku dorazil i do mobilního Gmailu. Shrne obsah zprávy, navrhne další postup nebo rovnou celou odpověď

Včera se mi v Gmailu na webu zpřístupnily AI funkce Gemini a dnes pokračuje stejný trend i v mobilní aplikaci. Nové funkce tentokrát nezávisí na poslední aktualizaci aplikace, která vyšla koncem května, ale na postupných aktualizacích na pozadí, které do telefonů s odstupem času přinášejí nové funkce. Do některých účtů dorazí aktualizace dříve, do některých později.



Gemini dorazilo do mobilní aplikace Gmail v Androidu i iPhonu, předplatitelé mají k funkci přednostní přístup

Gemini v Gmailu mám aktuálně k dispozici pouze u jednoho soukromého účtu, a to jak v Androidu, tak v iOS. V první vlně je funkce určena pro předplatitele, v dalších fázích by se mohly všechny možnosti zpřístupnit i běžným uživatelům. Pracovní účty navázané na Google Workspace mi zatím žádné AI funkce nenabízejí. Zřejmě proto, že jsou u nich AI funkce defaultně vypnuté, zatímco u soukromých účtů zase v základu zapnuté.

Nejvíce užitečné budou souhrny

Že je Gemini v mobilním Gmailu novinkou, poznáte na první pohled. Po otevření mobilní aplikace se vedle vašeho profilového obrázku objeví ikona Gemini s tečkou, která v mobilních systémech vždy označuje něco nového. Ikona se zobrazuje, nejen na hlavní obrazovce Gmailu, ale také při prohlížení jednotlivých e-mailů v horní části.



Tři základní navrhované akce a dodatečné návrhy. Gemini toho může v Gmailu udělat daleko více

Po stisknutí ikony vám Gemini nabídne tři základní akce: souhrn e-mailu, návrh dalšího postupu nebo doporučení odpovědi.

V prvním případě je však jednodušší použít tlačítko „Shrň mi tento e-mail“, které se zobrazuje v levé horní části při čtení zprávy. Po stisknutí se dozvíte hlavní obsah e-mailu formou několika odrážek. Můžete navázat dotazem na podrobnější souhrn nebo se zeptat, jak s informacemi v e-mailu dále postupovat.

Souhrny jsou podle mého názoru tím nejdůležitějším, proč Gemini v mobilním Gmailu vůbec využívat. Google navíc pro velmi dlouhé e-maily počítá s automatickými souhrny, které se objeví ještě před samotným textem zprávy. Než však tato funkce dorazí i do Česka (zatím podporuje pouze angličtinu), určitě to ještě nějakou dobu potrvá.



Navržené odpovědi vloží do e-mailu všechny, vy si musíte vybrat tu relevantní a zbytek smazat. Souhrn jednoho e-mailu a souhrn e-mailů za celý týden

V rámci rychlých odpovědí reaguje Gemini kontextově na obsah e-mailu v několika variantách. Jeho návrhy si můžete zkopírovat do e-mailu, nelze však vybrat konkrétní reakci zvlášť. Zkopíruje se celý obsah a vy si z něj musíte vybrat vhodnou odpověď, kterou případně dále rozpracujete, zatímco zbytek je třeba odstranit.



Žádost Gemini o archivaci e-mailů od vybraného odesílatele zatím končí neúspěchem

Gemini v Gmailu samozřejmě zvládá i další úkoly. Můžete ho například požádat o vygenerování souhrnu došlých e-mailů za poslední týden nebo pouze souhrnu zpráv od určitých osob. Gemini také dokáže vyhledat konkrétní typ e-mailů, zjistit informace nebo události z doručených zpráv a podobně. Zkoušel jsem i hromadnou archivaci e-mailů od vybraného odesílatele, ale kvůli „interní chybě“ to v tuto chvíli ještě není možné.