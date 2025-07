Gemini vám v Česku klidně přímo v mobilu vygeneruje krátké video. Vždy s vodoznakem a většinou i se zvukem

Google v České republice spouští nejmodernější model pro generování videa přímo v aplikaci Gemini. Model Veo 3 je ode dnešního dne k dispozici českým uživatelům s předplatným Google AI Pro. Když si otevřete mobilní aplikaci Gemini, najdete položku „video“ hned první v nápovědě. Asistentovi pak můžete napsat nebo přímo říci, aby vytvořil video, které můžete do detailů popsat.



V Česku už mohou uživatelé předplatného Google AI Pro využít model Veo 3 pro generování videí

Výsledkem bude osmisekundový videoklip v rozlišení 720p, který se generuje ve formátu 16:9 na šířku displeje a včetně zvuku (dialogy, ruchy na pozadí, zvuky přírody, apod). I při složitějších dotazech vám Gemini oznámí, že generování videa potrvá jednu až dvě minuty. Jakmile bude hotovo, můžete si video přehrát nebo jej uložit v maximální kvalitě. Do konverzace se však musíte sami aktivně vrátit – čekal bych v notifikační liště oznámení, že si můžu vyzvednout video, nic takového se ale nekoná.

S vodoznakem a bez známých osobností

Na všech videích vytvořených prostřednictvím modelu Veo 3 bude vidět vodoznak SynthID, který bude označovat i další obsah vytvořený generativními modely od Googlu. Ten je důležitý pro ověření původu online obsahu, tedy například proto, aby mohli uživatelé ověřit, že předkládané video není reálně natočené, ale vygenerované umělou inteligencí.



U známých osobností ale nepochodíte a bez předplatného si můžete nechat vytvořit jen obrázek

Jako první video jsem si vytvořil štěkajícího psa, na jehož štěkot reagoval nastraženýma ušima i můj pes. Ve vygenerovaném videu však částečně chybí správná synchronizace obrazu a zvuku při štěkání. U druhého videa jsem chtěl vytvořit akční záběry z ostrova, kde nejprve plují želvy, poté je vidět sjezd na zipline a následně pádlování na raftu. Protože jsem však neuvedl, že se dalších částí mají účastnit lidé, u všech činností jsou tak místo nich vidět želvy.



I s předplatným nás však zaskočilo omezení na tři vygenerovaná videa za 24 hodin. Musíte přesně popsat, co chcete na videu vidět, experimentování vás vyjde na několik dní

U třetího videa jsem vyzkoušel ztvárnění známých osobností, ale u nich Veo 3 zareagoval v tom smyslu, že nemůže video vygenerovat. Když pak měl generovat zážitky imaginární rodiny s dětmi z dovolené, fungovalo vše opět zcela bez problémů. Až na to, že dítě lezlo po skluzavce nahoru (a trochu podivně) a u videa chyběl zvuk, což by se asi stávat nemělo. I tentokrát platí, že čím přesnější prompt zadáte, tím přesnější bude výsledné vygenerované video. Musíte ale myslet na to, že AI může dělat chyby, což může být u videí vidět dvojnásob oproti vygenerovaným fotografiím.

Po třech pokusech a jednom nezdaru mě jako předplatitele nepříjemně zaskočila informace, že jsem dosáhl limitu pro generování videí, a další mohu vytvořit až za 24 hodin. Ani předplatné tedy neznamená, že máte všechny dveře otevřené po neomezeně dlouhou dobu. A pokud byste chtěli delší video, budete muset zkombinovat více promptů, třeba tři po sobě a následně videa v telefonu nebo v počítači „slepit“ k sobě.

Ukázka vygenerovaných videí přes Veo 3 v mobilním Gemini:

Pokud jste tedy předplatitelem AI služeb od Googlu, můžete si krátká ilustrační videa do různých prezentací nebo do konverzací ve WhatsApp vygenerovat přímo v mobilu. Pokud používáte bezplatný Gemini, můžete si maximálně nechat vygenerovat statickou fotografii.