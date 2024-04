Geniální patent od Applu. MagSafe tlačítko s otočným prstencem by umožnilo nový způsob ovládání iPhonů

Že jde MagSafe využít jen pro nabíjení a držáky do auta? Jste na omylu. Apple totiž chystá jeho zajímavé využití, tedy alespoň soudě podle nedávno zveřejněného patentu. Na něm se ukazuje velmi jednoduchý „puk“ s otočným prstencem (celek připomíná kolečko pro regulaci hlasitosti u domácího audiosystému), který magneticky připevníte k zádům iPhonu. Jenže, čím jednodušeji tento prvek na první pohled vypadá, tím větší možnosti interakce s iPhonem otevírá...



Apple si patentoval toto tlačítko s otočným prstenem, které byste k zádům iPhonu připevnili magneticky pomocí MagSafe. Otočný prstenec s potvrzovacím středem by otevřel nové možnosti ovládání iPhonů

Právě tento otočný prvek, na něhož byste při držení iPhonu v dlani dosáhli některým z vašich prstů, by umožnil provádět několik zásadních funkcí. Patent zmiňuje využit primárně při focení, kdy byste si mohli po miniaturních krocích postupně přibližovat scénu. Jenže tím to zdaleka nekončí...

Možnosti využití by byly nepřeberné

Otočné kolečko s výraznou texturou by mohlo být podobu tlačítka, což by mohlo pomoci se spuštěním fotoaparátu nebo třeba s aktivací režimu Soustředění. Při focení by MagSafe kolečko mohlo přepínat filtry, nástroje či fotorežimy, mohlo by být využito ke kompenzaci expozice a nebo pro úpravu hlasitosti při volání nebo při sledování videí a poslechu hudby. Apple přímo v patentu zmiňuje i jeho potenciální funkčnost s iPady i MacBooky.

Jak už to tak s patenty bývá, rozhodně není jisté, že by se měl podobný produkt dostat na trh. Na druhou stranu se jedná o doplněk, kterým by Apple jen podpořil dominanci svého řešení MagSafe. U výše popsaných možností využití by se to však nemuselo zastavit. Otočené potvrzovací kolečko magneticky přichycené k zádům by našlo i spoustu dalšího využití, stačilo by do systému iOS nasadit speciální programátorské nástroje, které by tento doplněk otevřely i vývojářům aplikací třetích stran. Jeho možnosti by pak byly prakticky neomezené.

