Geocaching bez hledání kešek. Aplikace Adventure Lab vás vytáhne do města i do přírody

V minulosti jsme se na MobilManii opakovaně věnovali hře geocaching, která však v posledních několika letech nepřinesla nic zásadně nového. Ve zkratce jde o hledání krabiček („pokladů“) na zadaných (nebo nějakým způsobem vypočítaných) zeměpisných souřadnicích. Po nalezení se hráč zapíše do logbooku (většinou v podobě papírku, sešitku či notýsku) a získává jeden bod.

Geocaching bez hledání kešek

Jenže zdaleka ne všechny baví hledat často velmi rafinovaně skryté a maskované krabičky. Podobně ne všichni mají v oblibě logování – tedy zapisování nálezů. Možná i proto přišla společnost Groundspeak, která geocaching oficiálně zastřešuje, s paralelní hrou nazvanou Adventure Lab. Dnes vám ukážeme, proč by vás mohla bavit.

Klíčové vlastnosti Adventure Lab Interaktivní a multimediální zážitky : Adventure mohou obsahovat videa, obrázky a text pro každou lokaci.

: Adventure mohou obsahovat videa, obrázky a text pro každou lokaci. Hra bez fyzických krabiček : Na rozdíl od tradičního geocachingu nevyžadují Adventures fyzické krabičky a mohou být umístěny i uvnitř budov.

: Na rozdíl od tradičního geocachingu nevyžadují Adventures fyzické krabičky a mohou být umístěny i uvnitř budov. Lineární a nelineární hraní : Hráči mohou v závislosti na typu keše postupovat v určeném pořadí nebo hrát volně a postupovat podle své vlastní trasy.

: Hráči mohou v závislosti na typu keše postupovat v určeném pořadí nebo hrát volně a postupovat podle své vlastní trasy. Ověřování polohy: Zjišťování přesné polohy zajišťuje, že hráči jsou skutečně na dané lokaci, aby mohli splnit úkoly nebo odpovědět na otázky​.

Aplikace Adventure Lab

Aplikace Adventure Lab je zdarma k dispozici pro telefony s operačními systémy Android a iOS. Po jejím stažení, instalaci a prvním spuštění je nutné se zaregistrovat. K registraci budete potřebovat pouze e-mailovou adresu, hráčskou přezdívku a heslo. Následně budete muset potvrdit e-mail klepnutím na odkaz, který vám přijde ve zprávě. Poté se vás ujme krátký průvodce, který vám představí základní informace o hře.

Jednoduchá registrace

Nakonec se ocitnete na úvodní obrazovce s mapou, ve které lze spatřit kolečka, označující jednotlivé „labky“, jak se Adventure Lab keším také říká. Pomocí tlačítka v pravém horním rohu si keše můžete zobrazit v podobě seznamu seřazeného od nejbližší po vzdálenější. Na „labky“ narazíte téměř všude – dle oficiálních stránek čeká ve více než 180 zemích více než 70 000 dobrodružství.

Mapa lab keší

Po klepnutí na některou z keší se zobrazí základní informace – její název, vzdálenost, předpokládaná doba, kterou budete potřebovat k odehrání, počet zastávek (to si vysvětlíme níže) a hodnocení hráči, kteří již danou kešku odehráli (5 je nejvyšší, 1 nejnižší).



Základní informace o keši

Jak lovit „labky“?

Po klepnutí na základní informace se otevřou další podrobnosti. V nich si můžete přečíst podrobnosti o tom, proč daná keška vznikla, jaký má účel a jakými místy a proč vás provede. V mapě také uvidíte jednotlivé zastávky, kterých bývá 1 až 5, výjimečně více. Zatímco u některých Adventure Lab můžete zastávky navštívit v libovolném pořadí, některé vyžadují sekvenční postup.

Po klepnutí na tlačítko Start se otevře mapa s jednotlivými zastávkami. Vyberte si tu, na kterou se hodláte vydat, a stiskněte tlačítko Zobrazit detaily. Zobrazí se stránka s informací o vzdálenosti a popisek dané zastávky. K navigaci na místo můžete použít kompas – jeho ikonu najdete v pravém horním rohu. Aplikace pak na základě aktuální pozice bude ukazovat směr a vzdálenost k dané zastávce.

Navigace na zastávku lab keše

Zásadní k úspěšnému odlovu „labky“ je dostat se do určité vzdálenosti od zastávky (tuto vzdálenost určuje ten, kdo danou Adventure Lab založil). Jakmile se vám to podaří, aktivuje se tlačítko Odpověď. Klepněte na něj a odpovězte na otázku, která se zobrazí. Většina otázek se týká lokality, ve které se nacházíte – v takovém případě bude nutné hledat správnou odpověď někde v okolí.

Za každou navštívenou zastávku a správně zodpovězenou otázku vám bude započítán jeden bod. Poté můžete pokračovat na další zastávku nebo jinou „labku“. Na rozdíl od normálního geocachingu tedy nemusíte hledat žádné krabičky, ani se nikam zapisovat. Své statistiky pak můžete najít na oficiálním webu Geocaching.com v sekci Statistiky.

Další možnosti aplikace Adventure Lab

Aplikace nabízí poměrně šikovné možnosti filtrování „labek“. K tomu slouží tlačítko umístěné v horní nástrojové liště jako druhé zprava. Na následující stránce si můžete vybrat, jaké keše chcete vidět v mapě nebo v seznamu.

Filtrování keší

Můžete si zobrazit jen Nové za poslední měsíc. Podobně lze filtrovat Dokončené, Rozehrané (tj. ty, u kterých jste navštívili jen část zastávek) a Nezahájené. Dále je možné nechat si zobrazit pouze keše, jejichž odehrání trvá pouze vámi zvolený čas nebo dle toho, zda lze jejich zastávky navštěvovat v určeném, nebo libovolném pořadí.

Velmi užitečná je také možnost zvolit si Témata labek. Pomocí tohoto filtru se můžete zaměřit pouze na keše, které vás provedou pro vás zajímavými místy. Je možné si vybrat například „labky“ věnované architektuře, historii, hudbě, přírodě, památkám, technologiím, umění či vědě.

Proč hledat labky?

První důvod je relativně prostý: budete mít docela dobrý důvod, proč jít ven. Pokud vás nebaví bezcílné bloumání po lese, procházení ulicemi města či šlapání do kopců, kešky (ať ty skutečné, fyzické, nebo tyto „virtuální“) mohou být skvělou motivací, proč se zvednout z gauče a někam se vydat.

Adventure Lab keše představují zajímavý způsob, jak prozkoumat okolí a zároveň zažít nějaké dobrodružství. Na rozdíl od tradičního geocachingu zde není nutné hledat krabičky, takže se můžete dostat i na místa, kde by umístění fyzické keše bylo nemožné nebo nevhodné (například uvnitř budov).

O důvod víc, proč jít do přírody

Jednou z výhod je možnost postupovat vlastním tempem a dokončovat jednotlivé lokace podle svých možností, což je ideální pro ty, kdo nemají čas nebo možnost najednou dokončit celou sérii. Na „labky“ můžete vyrazit sami, nebo s rodinou či přáteli a užít si tak společně strávený čas.

Adventure Lab také podporuje komunitní tvorbu, což znamená, že keše vytvářejí hráči, kteří tímto způsobem mohou prezentovat zajímavá místa svého města, sdílet kulturní a historické informace nebo představit skryté poklady, které by jinak zůstaly utajené.

Kam se díky „labkám“ dostanete?

To, kam se díky Adventure Lab dostanete, záleží na jejich zakladatelích. Možnost založit tento typ keší dostalo několik tisíc hráčů z celého světa a každý ji využil svým způsobem. Někteří představují nejzajímavější památky ve svém městě nebo obci, díky čemuž mohou „labky“ posloužit jako interaktivní průvodce.

Další dobrodružství vás mohou zavést do národních parků, přírodních rezervací a dalších zajímavých míst, kde můžete objevovat krásy přírody, jako jsou lesy, hory, jezera a další přírodní scenérie. Tato místa jsou ideální pro milovníky přírody a outdoorových aktivit.

Ve městech vás Adventure Lab mohou provést po různých zajímavých místech, jako jsou historické čtvrti, umělecké galerie, zajímavé budovy a sochy nebo moderní architektonické skvosty. Městské keše často zahrnují interaktivní úkoly a otázky, které vás seznámí s městem z jiného úhlu pohledu.

Některé keše vás mohou zavést na méně známá místa, která znají pouze místní obyvatelé. Můžete tak objevit skryté perly, které nejsou uvedeny v turistických průvodcích, a zažít autentickou atmosféru dané lokace​. Díky různorodosti míst a jednotlivých dobrodružství nabízí Adventure Lab širokou škálu zážitků, které uspokojí různé zájmy a preference hráčů.

Čím se liší Adventure Lab od geocachingu?

Tradiční geocaching a Adventure Lab se liší v několika zásadních aspektech. Klasický geocaching zahrnuje hledání fyzických krabiček, tzv. kešek, které jsou ukryty na různých místech po celém světě. Hráči používají k nalezení těchto kešek GPS souřadnice.

Proti tomu Adventure Lab nepoužívá žádné fyzické krabičky. Hráči místo toho plní různé úkoly a hádanky na specifických lokacích, které jsou zadány v mobilní aplikaci. Tyto úkoly se mohou nacházet jak uvnitř budov, tak venku, což rozšiřuje možnosti prozkoumávání nových míst.

Další rozdíl spočívá v povaze zážitku. Tradiční geocaching je většinou zcela nezávislý na pořadí jednotlivých nálezů a hráči mohou hledat kešky libovolně dle svého uvážení. Naproti tomu Adventure Lab nabízí jak lineární, tak nelineární herní scénáře.

To znamená, že hráči mohou být nuceni plnit úkoly v určitém pořadí, což přidává další výzvu a interaktivitu. Každá lokace v Adventure Lab může být obohacena o multimediální obsah, jako jsou videa, obrázky a texty, což poskytuje hlubší zážitek a větší pocit zapojení.

Také proces tvorby a správy těchto her je odlišný. V tradičním geocachingu může kešku umístit kdokoli a kamkoli (pokud umístění není v rozporu s pravidly). To má bohužel za následek částečné vytrácení základní myšlenky této hry, kterou bylo přivádět hráče na zajímavá místa, která by jinak pravděpodobně nenavštívili.

Zkuste hru Adventure Lab

Proti tomu možnost zakládat keše typu Adventure Lab je momentálně otevřena pouze pro vybraný okruh zkušených hráčů. Tento přístup zajišťuje, že vytvořené Adventures bývají často (ale nutně ne vždy) kvalitní a dobře promyšlené.

Ať už jste geocachingem nepolíbení, nebo naopak patříte mezi ostřílené „kačery“, určitě si aplikaci Adventure Lab nainstalujte a vyzkoušejte, co nabízí. Třeba vás chytne a vy tak najdete nového koníčka v podobě aktivity, která vás dokáže vytáhnout ven.