Giganti protestují proti změnám u Applu. Nelíbí se to ani EU, ve vzduchu visí právní bitva

Skoro to připomíná chování puberťáka, který se za žádnou cenu nechce přizpůsobit nastaveným pravidlům. A když už musí, tak hledá všechny možné skuliny, navenek se tváří jako neviňátko, nastaví „pokerface“, a jen čeká na to, zda mu to projde. Pokud ano, je úkol splněn. Pokud ne, protáhne vyjednávání, co to jde, a při změně podmínek si do nových pravidel přidá další berličky. A kdo ví, třeba to napodruhé vyjde. Vítejte ve světě, který Applu není cizí.

I přesto, že EU má často nesmyslná nařízení a regulace, v případě pravidel DMA (Digital Markets Act) má rozhodně naše sympatie. Zatímco zbytek trhu se dávno novým pravidlům podřídil, nebo podřídí a nemá s nimi problém, až regulace ze strany EU přiměla Apple, aby do iPhonů konečně dostal USB-C konektor (to, že přes něj nabízí různou rychlost datových přenosů ponechejme stranou). USB-C sice přímou souvislost s DMA nemá, ale plnohodnotné verze alternativních prohlížečů pro iOS, podpora RCS nebo alternativní obchody (alias sideloading) už ano.

Co to může znamenat pro uživatele? V článku rozebíráme nově nastavená pravidla Applu a dáváme je do souvislosti. I když se může zdát, že je článek určený pro vývojáře aplikací, důsledky chování Applu v první řadě ovlivní uživatele iPhonů a iPadů v Evropě. A pokud se nic na pravidlech Applu nezmění, buď za aplikace zaplatíte více, nebo v Evropě dojde k omezení dostupnosti některých bezplatných aplikací. A jsou i různá další radikální řešení, která rozebíráme na konci článku.

Jenže, právě aplikační obchody jsou pro Apple hodně ožehavé téma a zdroj financí, kterého se jen tak nechce vzdát. A nebavíme se o procentech, ale o tom, že se Apple nechce vzdát ani centu navíc. Jenže to chce fištróna, aby novými pravidly zdánlivě splnil zadání ze strany EU, a přitom nenápadně zůstal na stejných penězích, nebo si dokonce ještě finančně přilepšil.

Apple má EU za absolutní hlupáky

Nová pravidla Applu vztažená k DMA nastínil americký gigant koncem ledna, psali jsme o nich v tomto článku. Prakticky okamžitě se proti nim zvedla vlna nevole, nejen u technologických gigantů, ale také u lidí, kteří jsou ve svém oboru kapacity. V následujících řádcích si tak vypůjčíme přeložená hodnocení a názory Damiena Geradina, profesora práv na Tilburg University a hostujícího profesora na University College London, která sdílel na svém blogu.

Z jeho hodnocení podmínek vyplývá, že Apple má EU zřejmě za absolutní hlupáky. Pokud mu totiž nastavená pravidla projdou, bude to pro EU prohra na plné čáře. Na monopolu App Storu by se totiž nezměnilo zhola nic, a ještě by si Apple finanční přilepšil.

Americký gigant si po svém vykládá už jen samotný pojem sideloading. Zatímco běžně se termín používá pro stahování aplikací mimo hlavní aplikační obchod, tj. s alternativních obchodů nebo z webu, Apple označení „z webu“ vypouští. A to proto, že si vyhrazuje mít kontrolu nad všemi aplikacemi pro iOS, které musí projít základním ověřením bezpečností a soukromí, tzv. „notářským ověřením“. Jenže, pak není jasné, proč by takto ověřené aplikace nemělo jít stáhnout z webu a nainstalovat ručně.



Takto bude v iOS vypadat instalace nového aplikačního obchodu

A pak jsou tady podmínky pro samotné alternativní obchody, které si diktuje sám Apple. A to je něco, co si ve světě Androidu nedokážeme moc dobře představit. Je to jako by Google nařídil alternativním obchodům stylu Aptoide a Apkpure, jak má vypadat nabídka pro prezentaci aplikace, jak má probíhat stahování a aktualizování aplikací a další detaily. To se dá pochopit v rámci pevně stanovených designových postupů při tvorbě iOS aplikací, které se budou nabízet na App Storu, ale z pohledu alternativního obchodu to nemá žádnou logiku.

Už jen z toho pohledu, že Apple bude alternativní obchody sám schvalovat, což je hodně daleko o původní myšlenky DMA, která měla uživatelům přinést svobodnou volbu v rozhodování, odkud si aplikaci stáhnou. Vývojáři obchodů třetí stran musí mít podle Applu hotové mechanismy pro hodnocení aplikací, pro spory ohledně intelektuálního vlastnictví, pro publikaci informací o sběru dat a business modelu jednotlivých aplikací. A to se asi pochopit dá...

Regulace pohledem Applu ve zkratce: Podle nových pravidel Applu je nutné přinutit to nejdůležitější jedno procento nejznámějších a nejvýznamnějších aplikací, aby zůstalo na App Storu. Apple vyhoví DMA tím, že i těmto aplikacím dá „svobodný výběr“, a to natolik svobodný, že na App Storu zůstanou. Apple následně bude moci App Store marketingově prodat jako obchod, v němž najdete ty nejdůležitější a nejznámější aplikace pro iOS. Zbytek může být klidně ve schválených obchodech třetích stran, které mají disponibilní 1 milion EUR, kdyby se „něco“ přihladilo. A to nejdůležitější – regulaci bylo učiněno zadost.

...jenže vývojáři musí Applu dodat potvrzení o tom, že mají dostatečně zdroje k vedení aplikačního obchodu, které údajně zaručují bezchybnou podporu pro vývojáře a uživatele. A to rovný 1 milion EUR! V přepočtu tak musí mít alternativní obchod k dispozici téměř 25 milionů korun, jinak jej Apple neschválí. A proč by měl mít aplikační obchod tak velkou finanční rezervu, když je to prakticky obchod samotný, který bude od iOS uživatelů vybírat peníze za nákup aplikací a nechávat si provize? Apple tímto eliminuje mladé a inovativní start-upy, které by chtěli vytvořit svůj vlastní aplikační obchod. Apple tak zavírá dveře mladým a progresivním inovátorům, kteří hodně často začínají od píky.

Uživatelé stáhnou, vývojáři platí

Při stahování aplikací na App Storu, a také ze všech in-app nákupů, nyní platí vývojáři provize přímo Applu. Tzv. „Apple daň“ dle původních podmínek Applu činí až 30 %. Ale samotné podmínky poplatků jsou v některých případech snížené a upravené, a Apple v tom má záměrně „guláš“, aby nebylo možné jednoduché srovnání poplatků mezi platformami. Navíc má s některými vývojáři speciální dohody, např. z objednání jízd přes aplikaci Uber nedostává Apple ani korunu.



Alternativní platba ve stylu Applu – celodisplejové varování, ve kterém zřejmě Apple podprahově docílí toho, abyste stisknuli tlačítko Zrušit

Podle nových pravidel se v EU vývojářům se tyto poplatky sníží na 17 či 10 % (bez ohledu na platební systém) k nimž si Apple přidá 3% poplatek za zpracování platby přes vlastní obchod. Alternativní systémy mohou být atraktivnější jen proto, že si vezmou méně, než tři procenta. Je ale otázkou, jak velkou skupinu uživatelů odradí varovná obrazovka, ve které se Apple vzdává odpovědnosti a varuje nad soukromím a bezpečností platby. Jenže pro všechny obchody platí nový nevyžádaný poplatek Core Technology Fee, a na nějž doplatí aplikace s velkým počtem stažení. I ty bezplatné však dokonce budou Applu platit za každé stažení nad limit!

Ten je stanovený na 1 milion „předplacených“ stažení, po nichž Apple získá za každé stažení v EU (a zřejmě i aktualizaci) 0,5 EUR do své kapsy. A to je pro aplikace s obří uživatelskou základnou neřešitelná situace. V případě placených aplikací si Apple může sáhnout na daleko větší provize, což ostatně dokládá jeho úsměvná kalkulačka poplatků. Kupříkladu aplikace s 10 miliony stažení a výdělkem 10 milionů dolarů vývojářům přinese po zdanění jen 2 miliony dolarů, tedy pětinu z příjmů. Apple z ní získá 6,2 milionů dolarů. Podle starých pravidel by vývojář stejné aplikace Applu zaplatil 1,5 milionů dolarů...

Jenže u bezplatných aplikací je situace ještě horší, nově vymyšlený poplatek zkasíruje i bezplatné aplikace jako je WhatsApp, Duolingo, X, Pinterest a další. Placené aplikace zase budou muset zřejmě zvýšit cenou předplatného, aby mohli Applu platit vyšší provize. V konečném důsledku se tak napakuje Apple, zatímco vývojáři ostrouhají a všechno prakticky zaplatí uživatelé systému iOS...a nebo také ne.

Apple je štědrý, a tak vývojářům umožní zůstat u starých podmínek. Ostatně principem regulace je i možnost „svobodné volby“. Ano, to jsou ty podmínky, u nichž je kritizovaná výška „Apple daně“. A jsou to přesně ty samé podmínky, které musí Apple změnit dle pravidel DMA. Jenže, Applu evidentně stačí dát uživatelům na výběr, a pokud neakceptují nová pravidla, vlastně se vůbec nic nezmění. A to je přesně to, co Apple chce. Jen to zabalil do nesmyslných poplatků, které jsou samozřejmě pro vývojáře nevýhodné.

Apple se ohání tím, že 99 % vývojářů bude platit stejné poplatky nebo méně, ovšem ono jedno procento finanční ztrátu zbytku minimálně vyrovná, ne-li převýší. A jak ukazují komentáře technologických gigantů, Apple vysílá do světa jasnou zprávu. Chce aby nejvýznamnější a nejstahovanější aplikace neopustily App Store.

Technologičtí a aplikační giganti protestují

Reakce technologických gigantů a velkých mobilních aplikací a her na sebe nedala dlouho čekat. Zakladatel Spotify uvedl, že se s EU už 1 782 dní řeší to, aby zakročila proti praktikám Applu. Podle jeho vyjádření jsou nová pravidla klasickým krokem zastaralé dominantní společnosti, která si myslí, že pro ni neplatí žádná pravidla. Místo aby se Apple přizpůsobil jako ostatní, hází vinu na regulátory, vymlouvá se na bezpečnost a překrucuje situaci. Pravidla Applu v jednoduchosti popisuje jako „prosté a jednoduché vydírání“.

Na závěr dodává, že se nejedná jen o poplatky samotné. Apple tímto vývpjářům vzkazuje: „Nebraňte se a vyhovte našim podmínkám“, pro Spotify to však znamená, že s ohledem na 100 milionů instalací/aktualizací v EU jsou pro ně nová pravidla neakceptovatelná. Spotify by tak muselo zůstat u starých podmínek, proti nimž bojuje pět let...

Šéf Epic Games, Tim Sweeney, na nová pravidla Applu zareagoval téměř okamžitě po vydání tiskové zprávy Applu, kterou v té době zřejmě ještě nečetl. Letos se tedy Fortnite vrátí na iOS, jenže za jakou cenu? Apple podle jeho vyjádření nutí vývojáře k tomu, aby měli aplikace exkluzivně na App Storu (stejnou verzi hry či aplikace nemohou současně nabízet jinde), protože nastavená pravidla jsou pro alternativní obchody extrémně nevýhodná. Dokonce použil označení „naprostý odpad“.

Tim Sweeney vidí zásadní problém v tom, že si Apple může přímo vybrat konkurenční obchod pro App Store (výrazného konkurenta nemusí schválit) což je přímo proti myšlence a pravidlům DMA. Vcelku jednoduše tak bude moci zablokovat nové a inovativní aplikační obchody globálních gigantů. Epic Games je sedmý největší obchod se softwarem na světě, který se chce dostat i na iOS. Jenže, nové podmínky od Applu to prakticky znemožňují, přesto, že by měly umožnit pravý opak.

K Applu měla co říci i Sarah Bond, prezidentka Xboxu. Diplomaticky uvádí, že nová pravidla Applu jsou krokem špatným směrem, a doufá, že Apple vyslyší zpětnou vazbu a učiní pravidla více „inkluzivní“.

Co se může stát?

K novým pravidlům Applu se už stihl v rychlosti vyjádřil i Evropský komisař pro vnitřní obchod Thierry Breton. Ten v reakci na nově oznámená pravidla Applu uvedl, že pokud App Store nebude splňovat blížící se regulaci ze strany EU, bude Apple na starém kontinentu čelit „silné protiakci“. A dodal, že EU bude posuzovat návrhy společností od 7. března, a to včetně zpětné vazby od třetích stran.

A protože už i technologické firmy vidí pravidla Applu jako stále velmi monopolní, dá se čekat, že začne mezi Applem a EU právní bitva. A to ve světě, kde se všechny ostatní firmy s největší pravděpodobností bez problémů přizpůsobí. EU však má nástroje, kterými může firmy „donutit“ k mnohem lepším pravidlům, a na Apple nezabírá nic tak výrazně, jako peníze, resp. finanční postihy.

V DMA jsou postihy stanoveny takto: „V případě, že gatekeeper nedodrží povinnosti stanovené v DMA, může Komise uložit pokuty až do výše 10 % celkového celosvětového obratu společnosti, která může v případě opakovaného porušení dosáhnout až 20 %. V případě systematického porušování je Komise rovněž zmocněna přijmout další nápravná opatření, jako je povinnost gatekeepera prodat podnik nebo jeho části nebo zakázat gatekeeperovi získání dalších služeb, a to kvůli systematickému nedodržování předpisů.“

Apple společně s Amazonem, Googlem, Metou, Microsoftem a Samsungem patří mezi tzv. gatekeepery. A pokud pravidla nedodrží, znamená pokuta ve výši až 38,3 miliard dolarů (882 miliard korun). Pokud by došlo až do tak krajního řešení, co by bylo pro Apple vhodnější? Zaplatit, přizpůsobit se pravidlům nebo rovnou odejít z evropského trhu?

A pokud by Apple, i přes nevoli EU, zachoval nově stanovená pravidla, co by to znamenalo pro uživatele iOS? Zcela určitě omezenou dostupnost aplikací. Vývojáři těch bezplatných a často stahovaných by v EU své aplikace kvůli poplatkům za stažení zřejmě už nenabízeli. Omezil by se vývoj nových bezplatných aplikací. U placených by se zase poplatky za stažení mohly promítnout do cen aplikací, resp. předplatných, což by zaplatili samotní uživatelé iOS. No a samotná regulace dle DMA by v tom případě stejně nebyla žádná.

Bude s smát naposledy Apple nebo Evropská unie?

Zdroj: Theplatformlaw, Apple, Spotify, Retures, The Verge