Google a Apple se neshodnou na tom, co je fotografie. Skutečná vzpomínka ale i podstatně vylepšená realita

Pokud byste se Applu a Googlu zeptali, co si představují pod pojmem „mobilní fotografie“, každý z gigantů vám odpoví úplně jinak. A zvláště v době, kdy Apple a Google nabízí umělou inteligenci, je tato otázka hodně důležitá. AI totiž skrývá celou řadu možností, jak fotografie vylepšit, na straně druhé však může být snaha o zachování maximální reality. Jak to tedy oba giganti vidí?



Originál a upravená fotografie v Pixelu 9 pomocí umělé inteligence. Fotce zůstane prakticky jen kompozice, a vy si můžete pohrát s objektem na popředí i s oblohou. Toto je extrém, některé úpravy mohou být daleko jemnější. Jenže, chceme mít v mobilech spoustu podobných fotografií namísto (nudné) reality?

Google u Pixelů dělá dlouhodobě, nejen s nočními fotkami, doslova divy. Jeho cílem je zachycení okouzlujících fotek, které jsou něčím zajímavé, ale ne vždy jsou reálné. Při focení Pixely můžete prohodit obličeje focených osob, změnit barvu pozadí (např. oblohy), přidávat nebo odstraňovat objekty, přidat se ke skupinové fotografie (slučují se dva snímky ze stejného místa), apod. Podobně to má nastavený i Samsung, u něhož lze do fotek dokreslit další objekty, ty stávající zase posunout nebo smazat, přidat rozmazání fotografie, zvýšit rozlišení nebo eliminovat její nedokonalosti. Zásahem AI vzniknou zajímavé fotografie, které však mohou mít od reality hodně daleko.

Realita proti atraktivitě

Pro Apple je fotografie osobní oslavou něčeho, co se doopravdy stalo. A to znamená, že i ve světě až nerealistických vylepšení fotek zůstává Apple věrný spíše tradiční fotografii. Umožňuje editaci fotek, ale bez toho, aby kompletně změnil jejich vyznění a podstatu. V rámci režimu Live Photo můžete vybrat záběr, v němž se všichni dávají do fotoaparátu, a umělá inteligence má jen jeden nástroj pro úpravu fotek, který odstraní nedostatky ale nijak nemanipuluje s jejich obsahem.

Svět, nejen ten mobilní, sice není dokonalý, ale za poslední roky jsme si už tak nějak zvykli na to, že se nám předkládá vylepšená realita. Třeba v podobě upravených videí a vyretušovaných fotografií s filtry na Instagramu, apod. Ale brát to můžeme i při pohledu na post-processing fotek. Každý z výrobců telefonů má vlastní představu o barevných odstínech a jejich vyvážení, a to nám předkládá v podobě pořízených fotografií. Už ty samy o sobě mohou mít oblohu modřejší, trávu zelenější a výraznější barvy, než jsou ve skutečnosti...

Pokud však telefonem chcete zachytit událost, která se stala, je pro vás důležitější zachytit (nedokonalou) skutečnost nebo si zážitek chcete pamatovat, jako něco „neskutečného“ a úpravy fotek vám nevadí? Podělte se o váš názor v diskusi pod článkem.

Via The Verge