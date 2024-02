Google Asistent se naučil díky AI česky. Ještě to ale není dokonalé. Takhle ho nastavíte

Když Google před několika dny vydal umělou inteligenci Gemini, a to i v podobě mobilní aplikace, Evropa opět tahala za kratší konec. Jenže, pokud si aplikaci stáhnete mimo aktuální geoblokaci a sloučíte Gemini s Google Asistentem, dostanete do ruky asistenta s umělou inteligencí, který na Androidu konečně reaguje na česky psané dotazy v češtině. Jenže, jeho nastavení zatím není úplně přímočaré, a zatím také musíme zapomenout na rozpoznávání českého hlasu.



Takto vypadá spuštění AI asistenta Gemini dlouhým podržením domovského tlačítka. Instalátor si však musíte stáhnout z APKmirroru. V češtině můžete s Gemini komunikovat jen v textové podobě, stejně vám i odpovídá. Reakce si poslechnete pomocí hlasové syntézy

Nové možnosti odemyká aplikace Google Gemini, který pro žádné zařízení z Česka není dostupná. Pokud si ji chcete nainstalovat, je nutné si ji ručně stáhnout. Největší důvěru máme k APKmirroru, kde si Gemini stáhnete zde. Tato aplikace je vlastně jen impulzem k tomu, abyste na svém smartphonu mohli používat Gemini s využitím Google Asistenta. Ten však ale nikam nemizí. Když v aplikaci Google kliknete na svůj portrét v pravém horním rohu, a pokračujete přes Nastavení – Asistent Google – Digitální asistenti od Googlu, můžete mezi asistenty kdykoliv přepnout dle potřeby.

Jakmile si nainstalujete aplikaci Gemini, a přihlásíte se účtem od Googlu, automaticky se nastaví jako hlavní asistent. Stačí podržet domovské tlačítko, a vyskočí vám ze spodní lišty okno pro hlasové či textové zadávání doplněné přidáním obrázku. Pokud budete chtít zadávat hlasem podporovaná je angličtina. Pokud si ale vystačíte s textem, můžete počítat i s češtinou. Gemini se sice trochu „cuká“ a tvrdí, že češtinu kompletně nepodporuje. Jamile se jej začnete ptát česky, nemá s tím žádný problém.

Informace ano, asistence zatím ne

Gemini se však na Androidu nechová jako stoprocentní hlasový asistent. Generativní AI využívá k odpovídání na vaše dotazy, prozradí vám třeba ještě aktuální počasí. Textový dotaz je zodpovězený opět lokalizovaným textem, který si můžete stisknutím ikony s reproduktorem nechat přečíst hlasovou syntézou.



Gemini se tváří jako experimentální AI asistent, drtinou většinu asistenčních funkcí ve spojitosti s Androidem však neumí. Navíc si dost vymýšlí. Česky údajně neumí, ale když přímo zadáte český dotaz, problém s ním nemá. A třeba vám prozradí detaily o počasí...

V češtině však zatím nefunguje „asistenční“ stránka věci. Zkoušel jsem přes Gemini napsat SMS vybranému kontaktu, vytočit číslo, najít kontaktní údaje nebo vložit událost do Google kalendáře či poznámku do Google Keep. A vždy se opakovala úplně stejná situace. Na první pokus Gemini tvrdil, že nemá přístup ke zprávám, telefonnímu seznamu či ke kalendáři. Při opakovaném dotazu pak potvrdil, že poslal SMS a uložit událost do kalendáře, ovšem to si pouze vymýšlel. Kalendář zeje prázdnotou a textovka z telefonu nikdy neodešla.



Vložil jsem událost do kalendáře, odeslal jsem SMS s textem – nic z toho není pravda

Běžně by to znamenalo problém s oprávněním, ovšem samotná stažená aplikace Gemini žádné oprávnění nepožaduje. A pokud si Gemini dáte v podobě Google ikony na plochu, má přidělená veškerá oprávnění. Naštěstí to není jen češtinou, ale tím, že prostě právě takový Gemini je. I zprávy z USA, kde je Gemini oficiálně nabízený, hovoří o tom, že je to oproti tradičnímu Google Asistentovi, který češtinu sám o sobě nepodporuje, krok zpátky. Gemini nepustí hudbu, nevytvoří upomínku, nepřidá událost do kalendáře, neřekne, kde jste zaparkovali... a pokud už nějakou interakci s telefonem umí (např. vyhledání e-mailů), pěkně dlouho mu to trvá.



Z Gemini se přes nastavení rychle přepnete zpět na Google Asistenta. Ztratíte však podporu češtiny, ale získáte možnosti pro obsluhu telefonu. Samotné označení Gemini jako „AI Asistenta“ naznačovalo sloučení obojího, ale skončilo to jen u naznačení...

Největší výhodou Gemini je podpora češtiny v textové podobě. Jenže konkurenční aplikace to zvládají i s hlasem, a vlastně vůbec nevadí, že jsou to samostatné aplikace, když nemají přístup ke klíčovým funkcím Androidu stejně jako „nativní“ Gemini. Ze zkoušení Gemini na Androidu si tak odnášíme spíše zklamání...