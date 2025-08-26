Google rozhodne o tom, co si můžeme nainstalovat do Androidu. Nejen z Google Play, ale i z dalších zdrojů

Zatímco Android byl dlouho synonymem mobilní otevřenosti a iOS naopak uzavřeného ekosystému, časy se mění. Zatímco Apple musí v Evropě postupně otevírat svůj mobilní systém iOS (a aktivně se tomu brání), Google se rozhodl Android ze své vlastní vůle postupně omezovat. Tentokrát se zaměřil na instalace aplikací mimo Google Play, které mu po šestnácti letech začaly vadit. Hlavním heslem je to, že se uživatelé nemají rozhodovat mezi otevřeností a bezpečností.
Google i mobilní výrobci už teď mají řadu nástrojů, jak přistupují k instalacím stažených aplikací z internetu nebo z alternativních zdrojů. Google k tomu však ještě brzy přidá ověřování vývojářů
Google začne u certifikovaných Androidů – tedy těch se službami Google Play a předinstalovanými aplikacemi od Googlu – už od příštího roku při instalaci kontrolovat vývojáře aplikací. Do telefonu nainstalujete jen tu, za kterou budou stát ověření vývojáři. Google pro vývojáře vytvoří samostatné kontrolní mechanismy, které nebudou hodnotit obsah aplikace, ale toho, kdo aplikaci vytvořil. Podle Googlu si to máme představit jako kontrolu občanského průkazu nebo pasu na letišti.
Google chce tímto krokem bojovat proti přesvědčivě vypadajícím falešným aplikacím nebo proti mobilnímu malwaru. Z průzkumu Googlu totiž vyplývá, že u aplikací nainstalovaných mimo Google Play je až 50× více malwaru. Šokující je, že to Google zjistil až po 16 letech fungování Androidu. Samozřejmě je dobře, že díky certifikaci nenainstalujete podvrženou instalaci WhatsAppu staženou přes reklamní banner, na který kliknete v mobilu, ale celá věc má i druhou stranu mince.
Vyplnění formuláře podvodníky nezastaví
Instalace aplikací stažených z internetu je na Androidu rok od roku těžší, respektive už to není taková bezpečnostní hrozba jako dříve. V základu je tato funkce u aplikací vypnutá, u Samsungů musíte dokonce projít několika obrazovkami, než vás telefon vůbec pustí k povolení instalace stažených aplikací z paměti telefonu. Google Protect pravidelně skenuje nainstalované aplikace a ty opravdu staré do telefonu ani nedovolí nainstalovat.
Navíc se objevují názory, že vyplnění formuláře podvodníky nezastaví, protože to pro ně nebude žádná skutečná bariéra. Googlu běžně a často mezi prsty prochází i malware, který sám schválí na Google Play, proč by to v teď mělo být nějak jinak? Instalace stažené aplikace či hry z jakéhokoliv zdroje ostatně vždy byla na naše vlastní riziko, jenže tato situace může dát Googlu do rukou relativně nebezpečné nástroje pro kontrolu. Z Androidu zmizí kreativita i určitá svoboda, na které byl ve svých počátcích primárně založený.
Nebezpečí centrální kontroly
Neschválení vývojáři nebudou mít šanci vytvořit aplikace pro Android, stejně jako ti, kteří by chtěli vyvíjet anonymně. Google bude moci zablokovat aplikace, které sice nemusí porušovat žádná pravidla a podmínky, ale jemu bude stačit jen to, že se mu aplikace nebude líbit. Automatické kontroly už teď dokážou prakticky zablokovat legitimní aplikace v obchodě bez jakékoli zpětné vazby, na podobné úrovni by Google mohl blokovat i „nepohodlné“ vývojáře.
Když si nenainstaluju aplikaci, kterou chci, protože ji neschválil Google, je můj telefon stále můj?
A pak je tu otázka alternativních obchodů. Google naznačuje, že schvalování bude nejjednodušší v Google Play, pro alternativní obchody však budou platit úplně stejná pravidla. Když nebude vývojář aplikace „schválený", můžete si ji stáhnout odkudkoli, a stejně ji nenainstalujete. A vlastně je to něco na způsob Applu, který sice musel v EU nabídnout alternativní obchody, ale díky povinné notarizaci aplikací nad nimi má stále velkou kontrolu.
Návrat k uzavřenému systému?
Mezi řádky to vypadá spíše na to, že chce Google z vlastního obchodu po letech „volnosti“ udělat jediný zdroj aplikací pro Android. Současně bude za nás rozhodovat, které aplikace jsou v pořádku a které si na Androidu – i přes dodržení všech bezpečnostních standardů – prostě nenainstalujeme a nespustíme. To je něco, co minimálně v Evropě při aktuálně nastaveném metru vůči Applu zřejmě nemá šanci na úspěch. Bude zajímavé sledovat, jak rychle na tato nová pravidla zareaguje EU.
Ověřování vývojářů začne od března 2026, kontroly při instalacích budou zahájené v září 2026. Zatím však pouze v Brazílii, Indonésii, Singapuru a Thajsku. V dalších regionech pak bude Google pokračovat v roce 2027.