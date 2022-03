Google chystá aplikaci pro snadný přenos dat z iPhonu do Androidu. Pomůže si zálohou iCloudu

Google se připravuje na zatím největší kampaň proti konkurenční platformě iOS, jejímž výsledkem má být aplikace Switch to Android, která má být zveřejněna na aplikačním obchodě App Store. Aby byl přechod uživatelů mezi platformami co možná nejvíce „bezbolestný“, nabídne tato aplikace možnost překopírování fotek a videí z iClodu do služby Google Fotky.

Na stránkách podpory Googlu už je nastíněn postup, jak bude migrace dat vypadat. Na první pohled to vypadá dost složitě, ovšem samotný přenos fotek by měl přes mobilní aplikaci probíhat o dost přímočařeji. Ve zkratce si vyžádáte kopii svých dat od Applu, a jako cílovou destinaci zvolíte váš Gmail účet. V aplikaci Nástroj na obnovení dat se našla zmínka i o Lightning konektoru, je tedy pravděpodobné, že aplikace Switch to Android bude umět překopírovat zbývající data z iPhonu do Androidu napřímo i přes kabel.

Google má dokonce i připravené samostatné webové stránky, které vás provedou přenosem dat z iOS na Android. Součástí přechodu je mimo zálohování na Google Disk např. i odhlášení ze služeb iMessage a FaceTime. Po opětovném přihlášení na telefonu s Androidem jsou data z cloudu automaticky synchronizovaná s vaším telefonem, např. kontakty, kalendář či výše zmíněné fotografie a videa.

Samsung vloni postavil kampaň na srovnávání s iPhony:

Migrace dat mezi Androidem a iOS však není nic světoborného. Spousta výrobců už má delší dobu i své vlastní aplikace, které zajišťují přenos dat mezi oběma platformami. Samsung využívá software Smart Switch, Xiaomi zase Mi Mover, apod. Obě už nyní dovolí překopírovat data z iPhonu na řadu Galaxy či na smartphony značky Xiaomi.

