Pokud dochází paměť, Android dokáže archivovat aplikace. Funkci si však musíte ručně zapnout

O archivaci aplikací se mluví už od konce loňského roku, do obchodu Google Play se však dostala až letos v dubnu, funkci však bylo možné aktivovat jen u některých uživatelů, pouze v době, kdy vám na telefonu docházela paměť. Jenže, v té době si na ní vzpomene málokdo. S novou verzí Play Storu se však tato funkce dostává rovnou na všechny Androidy. Stačí ji jen aktivovat.

Po kliknutí na svůj portrét v pravém horním rohu Google Play přejděte na Nastavení - Obecné a zapněte funkci Automaticky archivovat aplikace. Tím si zajistíte, že pokud by u telefonu v budoucnu došlo k tomu, že vám u telefonu bude chybět úložný prostor, začne telefon málo používané aplikace archivovat. U aplikací ušetříte až 60 procent paměti, kterou běžně zabírají, navíc nepřijdete o žádná uložená data. Po doinstalování zbytku aplikace z Google Play ji můžete používat tak, jak jste zvyklí. Jenže, archivace je možná jen u aplikací typu App Bundle, nikoliv u klasických „ápékáček“. To by však už měla splňovat drtivá většina nejčastěji stahovaných aplikací.



Přes nabídku Nastavení - Správa aplikací a zařízení - Správa se dostanete do přehledu aplikací, v němž je k dispozici i nový filtr „Archivováno“. Archivovaná aplikace bude mít u své ikony obrázek mraku, který signalizuje, že si aplikace před opětovným spuštěním musí stáhnout potřebné soubory z internetu. Hranice, kdy přesně začne Play Store s archivací nepoužívaných aplikací, v tuto chvíli není jasné. Archivace je čistě automatická, ručně archivovat aplikace zatím nelze, byť s touto možností Google v minulosti experimentoval.