Google do Androidu vrací notifikace týkající se nově nainstalované aplikace. Připomene vám její první spuštění

Ještě před několika lety byla běžnou záležitostí Androidu notifikace, která potvrzovala, že se vám do telefonu stáhla a nainstalovala jedna nebo více aplikací. Google podobnou funkci po delším čase vrací zpět do hry, tentokrát však s trochu jiným cílem. Nechce, abyste na nově staženou hru aplikaci zapomněli, a tak vám v liště připomene, abyste si hru či aplikaci spustili. A připomene vám to i vícekrát...



Takto vypadá připomenutí nově stažené aplikace v Androidu, kterou jste ani za 24 hodin nespustili. Pokud notifikaci smažete a aplikaci si nespustíte, za určitou dobu vám Google do lišty pošle druhou (a také poslední) upozornění pro danou aplikaci

Nová funkce je součástí obchodu Google Play ve verzi 41.2.21, a Google ji označuje jako „Open app reminder“. Pokud si aplikaci stáhnete, ale do 24 hodin ji ani jednou nespustíte, můžete v horní liště očekávat upozornění. To se pro jednu novou aplikaci může objevit i dvakrát. Google tím chce zřejmě eliminovat případy, kdy si aplikaci stáhnete a zapomenete na ni, a po čase ji rovnou odstraníte, protože ji nepoužíváte, nebo jste na její stažení a účel, který má v telefonu plnit, dočista zapomněli.

Upozornění mohou přijít vhod i tehdy, pokud máte nastavené stahování pouze přes Wi-Fi, a v mobilní síti si stažení aplikací pouze „připravíte“. Jakmile je však telefon v dosahu Wi-Fi, všechny aplikaci si stáhnou a telefon vás upozorní na to, že si vybrané aplikace už můžete spustit.

Google funkci postupně dostává na Androidy, a to společně s aktualizací obchodu Google Play. Může ta zabrat ještě několik dní, než budou upozornění na nově stažené, ale ještě nespuštěné aplikace, u všech uživatelů Androidů plně funkční.

Via Androidauthority