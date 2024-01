Google finančně podpořil AST SpaceMobile. Chce satelitní konektivitu dostat přímo do Androidů

Zatímco polovodičovému gigantovi Qualcommu se nepodařilo funkci Qualcomm Satellite přetavit v praxi, protože se firma nedohodla se satelitní sítí Iridium, díry na trhu se chytil Google. Ten se v rámci finanční injekce 110 milionů dolarů, na které se podílí i operátoři AT&T a Vodafone, bude snažit o to, aby měly Androidy v brzké budoucnosti možnost satelitní konektivity. Google a AST SpaceMobile se totiž dohodli na spolupráci a společném vývoji, testování a implementaci technologií AST SpaceMobile pro Androidy a podobná zařízení.



Satelit BlueWalker 3 od firmy AST SpaceMobile. A právě do ní investoval Google a operátoři Vodafone a AT&T 110 milionů dolarů. Google od investice očekává spolupráci na vývoji, testování a nasazení satelitní konektivity u Androidů a podobných zařízení

Je zřejmé, že chce Google konečně pořádně začít konkurovat Applu, který v rámci nouzové satelitní komunikace iPhonů využívá satelitní síť Globalstar. A zapomenout nesmíme ani na Starlink, který už pomalu začíná do své satelitní sítě pouštět mobily, které nemusí být nijak speciálně upraveny. Do poloviny letošního roku navíc slibuje vypuštění až 840 satelitů služby Direct to Cell. Boj o zákazníka mobilně–satelitních služeb se tak rozjíždí na plné čáře, a tak je otázka, zda Google s tímto partnerstvím nepřišel příliš pozdě.

Texaská firma AST Space Mobile je ve světě smartphonů známá díky prvnímu hovorů přes satelitní 5G sítě, který se v loňském roce uskutečnil mezi americkou Havají a španělským Madridem, resp. rychlostí stahování 14 Mbps. V obou případech byl přitom použitý nijak neupravený Samsung Galaxy S22, takže i u této satelitní sítě odpadá nutnost speciálního satelitního modemu.

Satelitní služba pro běžné Androidy

Investice má firmě pomoci s vypuštěním pěti dalších satelitů BlueBird, které jsou potřebné pro globální pokrytí této služby. A to již v letošním prvním čtvrtletí. Jenže, protože má mít kompletní síť rovných dvacet satelitů, je to ještě běh na dlouhou trať. Google bude muset zřejmě z kapsy vytáhnout další stovky milionů dolarů, pokud by chtěl se „svou“ satelitní konektivitou výhledově konkurovat iPhonům.

Jenže, výroba satelitů a jejich a vynesení na oběžnou dráhu ještě nějakou dobu potrvá, přičemž konkurenční služby už budou mít mezitím velmi výrazný náskok. Operátoři, tj. americký AT&T a nadnárodní Vodafone, si zase investicemi zajistili objednávky pro pro „síťové vybavené AST SpaceMobile“, které jim tuto službu umožní v budoucnosti komerčně nasadit. Kdy se tak ale stane, zatím není jasné.

První hovor přes 5G sítě a další milníky prostřednictvím satelitu:

Zdroj: Businesswire