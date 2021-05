Google Fotky čekají velké změny. Od 1. června zmizí neomezená záloha fotek

Google Fotky, a spolu s tím i další cloudové služby od Googlu, čekají velké změny. Od 1. června přestane Google nabízet neomezené úložiště pro zálohování fotek a videí skrz mobilní aplikaci Google Fotky. Služba bude nově využívat sdílený 15GB cloud, který má každý z uživatelů Androidu bezplatně zařazený pod svým Gmail účtem. Mimo dat na Google Disku (do něhož se ukládají data z Google aplikací, např. z Google Dokumentů) a Gmailu se k němu budou nově počítat i fotky a videa.

Jenže je tu ještě jeden malý rozdíl. Pokud jste již dříve zálohovali fotografie v plném rozlišení, už tehdy se vám počítaly do zmíněné 15GB kvóty. Největší změna se týká těch uživatelů, kteří fotografie zálohovali v komprimované podobě (fotky maximálně 16MPx, videa maximálně Full HD). A zatímco dříve jste mohli zálohovat neomezený počet těchto fotek a videí, nyní se budou i tato komprimovaná multimédia započítávat do bezplatné kvóty.

Pokud před letošním 1. červnem překročíte limit u nahraných fotografií, nic se neděje. Fotky zůstanou na serveru a nebudou smazány. Pokud se však již nyní pohybujete okolo 15GB kvóty, můžete mít od 1. června problém s nahráváním dalších fotek, resp. s využíváním dalších aplikací od Googlu, které využívají váš cloudový prostor. Řešení jsou všehovšudy tři. Buď si zbytečná data z cloudu smažete, nebo si aktivujete cloudový tarif přes aplikaci Google One. A pokud budete používat smartphone řady Pixel, můžete i nadále upladovat na cloud bezplatně fotky ve vysokém (nikoliv v originálním) rozlišení.

Google nabízí měsíční a roční plány v kapacitách 100 GB - 20 TB. Nejlevnější 100GB plán vyjde na měsíc na 60 Kč, popř. 600 Kč na rok. A pozor si musí dát i ti, kteří službu Google Fotky dlouhodobě nevyužívají. Pokud služby od Googlu nepoužíváte déle, než dva roky, může v nich Google vymazat vaše data. A to platí i tehdy, pokud budete mít po dobu dvou let překročenou kvótu svého cloudu. Google vás na promazání sice upozorní, pokud však na weby služeb ani na svůj starý Gmail nechodíte, o vymazání se zřejmě dozvíte až tehdy, když se budete shánět po starých fotkách. A to už může být pozdě...