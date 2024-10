Google Fotky dokážou, že konkrétní fotografie vznikla za přispění umělé inteligence

Umělá inteligence je dnes úplně všude, a protože se její možnosti neustále vylepšuje, občas bývá problém rozlišit skutečnou fotku od té, na které se „vyřádila“ umělá inteligence. Google v tomto ohledu vždy volil spíše transparentnější přístup, a konečně informaci o využití generativní AI ukáže přímo uživatelům. A to v mobilní aplikaci Google Fotky.



Google Fotky zobrazí uživatelům informaci o tom, že byla u fotek použita generativní AI

Veškeré úpravy, které telefony až dosud prováděly s fotkami využitím funkcí Magic Editor, Magic Eraser a Zoom Enhance, už dříve obsahovaly metadata o tom, že v nich byla použita generativní umělá inteligence. Google v tomto případě vychází z definice technických standardů IPTC (The International Press Telecommunications Council), a vůbec poprvé tyto informace ukáže i běžným uživatelům. Ti tak v detailech fotografie uvidí mimo názvu souboru, místa pořízení a stavu zálohování i sekci „AI Info“. V ní se mimo jiné dozvíte i to, zda fotografie není složená z několika dílčích fotek, což konkrétně znamená využití funkcí Best Take a Add Me u Pixelů.

Důkaz generativních úprav

Vyzkoušeli jsme si generativní úpravy pomocí Galaxy AI a Gemini, a ani jedna z úprav zatím v aplikaci není vidět. Google na svém blogu uvádí, že tyto informace začne u aplikace Fotky, která je v základních výbavě všech Androidů, zobrazovat příští týden. Je ale otázkou, zda jeho aplikace pozná jen úpravy „své“ AI a nebo rozezná i upravené fotky využívající AI jiných výrobců. Řada z nich si však od Googlu některé AI funkce licencuje, a tak bychom se hodně divili, kdyby platil první zmiňovaný případ.



AI metadata v aplikaci Galerie od Samsungu

Zmiňovaná Galaxy AI k fotkám také přidává vlastní metadata, a ta je možné vidět přímo v aplikaci Galerie od Samsungu. Ovšem bez jakýchkoliv podrobností. Dozvíte se jen to, že obrázek „Obsahuje obsah generovaný pomocí AI“. Stejná informace je v podobě vodoznaku součástí upravené fotografie, a to v levém spodním rohu. Ten je sice možné z fotky odstranit jejím nepatrným ořezáním, v metadatech však tato informace i nadále zůstává.

Zdroj: Google Blog