Google jde sám proti sobě. Po vzoru Applu omezí sledování uživatelů pro cílení reklamy. Udělá to však lépe

Na jaře 2021 udělal Apple kontroverzní krok, kdy s operačním systémem iOS 14.5 dovolil uživatelů převzít soukromí do svých rukou. Uživatelů totiž dovolil zakázat sledování u aplikací a služeb, kterým nechtěli předávat žádná data. Pokud tedy uživatel nedal aplikaci výslovný souhlas, nemohla sbírat anonymizovaná data, podle kterých však firmy byly schopny uživatele rozpoznat a začít mu přesněji cílit reklamu.

Zásadním problémem se to tak na první pohled stalo pro všechny firmy, které mají postavený byznys na reklamě. Zasáhlo to Google, který si to je schopen vykompenzovat jinde, ale v extrémní míře to zasáhlo hlavně Facebook, který letos krok Applu zpětně vyhodnotil velmi kriticky. V úvodu roku firma prohlásila, že tato nenápadná změna v iOS jej připravila už o 10 miliard dolarů v tržbách z reklamy.

Tento prouživatelský krok tedy budí velké kontroverze a o to zajímavější je, že Apple v tom nezůstane sám. Překvapivě totiž podobný krok dnes oznámil Google, který přitom sám z reklamy žije.

Sám proti sobě? Možná ne

Firma představila totiž novou funkci zvanou Privacy Sandbox pro Android. Ta by měla umožnit uživatelům omezit množství informací, které jsou aplikacím a službám předávána. K předávání dat navíc už nemají sloužit ani cookies třetích stran, ani identifikátory jako Ad ID, kterým Google označuje reklamy v rámci reklamní platformy Google Ads. Nová ochrana by měla být schopna zamezit i vysledování pomocí metody fingerprinting, která kombinací mnoha anonymních dat umožní uživatele rozpoznat. Google zatím neříká, jak toho chce docílit, ale aktuálně prý ve spolupráci z dalšími firmami zkoumá nové technologie, které umožní inzerovat bez nutnosti sběru důležitých uživatelských dat.

Google tak jednoznačně podpořil snahu Applu zvýšit soukromí uživatelů, druhým dechem však jasně říkám že narozdíl od něj to chce udělat jinak a lépe. Tak, aby prioritou nebyl jen uživatel, ale aby bezpečnější platforma byla ku prospěchu i vývojářům a inzerujícím firmám. Bere to totiž jako takový závazek vzhledem k tomu, že v obchodě Google Play je nyní prý více než 90 % obsahu zdarma financovaného reklamou.

Firma také slibuje, že bude opatrná a počínaje prvním vývojářským návrhem bude technologii ladit a předem informovat všechny důležité strany. Pokud se technologii podaří optimalizovat tak, aby by byla pro většinu přijatelná, bude nasazena veřejně. Vedle toho slíbil, že dosavadní systém reklam poběží ještě minimálně dva roky, než by jej novinka případně plně nahradila. Všichni tak budou mít rozhodně dost času se na situaci připravit.

Google představil Privacy Sandbox pro Android:

