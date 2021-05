Google konečně začne experimentovat. Takhle by mohl vypadat Pixel 6

Jon Prosser, známý leaker ze světa mobilních zařízení, má na svědomí další velký únik. Po nedávných hodinkách Pixel Watch zveřejnil i rendery chystaných smartphonů Pixel 6 a Pixel 6 Pro, které poukazují na velké designové změny. Koukněte to naší galerie, připravovanou dvojici smartphonů pod hlavičkou Googlu si s jinými smartphony jen tak nespletete...

Dominantním prvkem nových smartphonů bude záď s výrazným a dost vystouplým pruhem, do něhož budou horizontálně umístěny dva až tři fotoaparáty s přisvětlovací diodou. Záda jsou vyvedena v oranžovo-bílé kombinaci, podle jiného leakera však budou barevné kombinace ve finále trochu odlišné. Uvidíme, necháme se překvapit...

Exkluzivní první pohled na Pixely 6 od Jona Prossera:

Na zádech bude u Pixelu 6 připraven hlavní snímač doplněný širokáčem, verze Pro zřejmě do výbavy přidá ještě teleobjektiv. Tvar telefonu bude výrazněji hranatější, než tomu bylo dříve, použitý displej by měl mít stejnou tloušťku rámečků po celém obvodu. Jeho součástí bude průstřel pro selfie i poddisplejová čtečka otisků prstů. A by znamenalo, že budou obě smartphonové novinky osazeny AMOLED panely. Nové vlajkové smartphony Pixel 6 od Googlu by měly být představeny v průběhu října. Jak se vám líbí?