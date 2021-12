Google konečně zveřejnil jednotné API pro ukládání covid pasů do Androidu. Trvalo mu to dva roky

Google měl jedinečnou možnost sjednotit ukládání tzv. covid pasů do telefonů s Androidem, ale v tomto ohledu americký gigant až tragicky selhal. A to stejné platí i o jednotné covid aplikaci Green Pass Certificate, která mohla být,alespoň pro evropany, jednotným vstupním bodem pro covid pasy. Nakonec se tak nestalo, a tak má každá země svůj vlastní covid pas, protože původní plány o „sjednoceném formátu“ vzaly za své. Napříč různorodými aplikacemi se uznávají pouze standardizované QR kódy.

Po dvou letech Google konečně zveřejnil jednotné API, které umožní přímo do Androidu uložit detaily vašeho očkování. A to bez potřeby stažení jakékoliv další aplikace. Tedy něco, co umí Apple Wallet od nepaměti. Je tu však jeden háček. Nová metoda pro jednoduché a zabezpečené ukládání dat o očkování bude zpřístupněna jen pro uživatele, kteří vlastní tzv. SMART Health Card. Ano, už z toho je zřejmé, že nové API bude primárně fungovat v USA, odkud se má následně rozšířit do dalších vybraných zemí světa.

A druhý háček? Abyste si mohli QR kód uložit přímo do Androidu, budou muset nejdříve národní zdravotní organizace a agentury distribuující vakcíny proti koronaviru začít nové API podporovat. A to nebude ze dne na den...

Google má nové API pro ukládání covid pasu do Androidu:

Hodilo by se říci „Pozdě ale přece“, jenže v tomto případě je pro české uživatele ještě tolik překážek, že si zřejmě i v blízké budoucnosti budeme muset vystačit s českou Tečkou, certifikátem v PDF, který si uložíte do mobilu, nebo rovnou s papírovým dokladem o prodělaném očkováním.

Zdroj Twitter, Googleblog