Google má vlastní aplikaci pro počasí. Ladí s prostředím Pixelů a upozorní na extrémní srážky a vítr

Když jste u Pixelů chtěli zkontrolovat aktuální počasí, museli jste se na něj podívat přes prohlížeč Chrome a nebo otevřít aplikaci Hodiny. Ano, tak přesně v ní Google dlouhodobě ukrýval kartu, která by vám prozradila, jak to s počasím vlastně je. Od Pixelu 9 už bude aplikace Počasí od Googlu konečně osamostatněná, a my si ji mohli vyzkoušet s předstihem. A vy můžete také, stačí si aktuální podobu aplikace, na vaše vlastní riziko, stáhnout z Apkmirroru.



Základní obrazovka aplikace Počasí od Googlu s uloženými oblíbenými destinacemi

Zřejmě se nejedná o finální build, takže aplikace o počasí může ještě vykazovat určité nedostatky. V našem případě však běží bez větších problémů. Po naběhnutí můžete v aplikaci využívat svůj Google účet, a to pro „obnovení předvoleb počasí“. Pokračovat však můžete i bez něj. Na další obrazovce pak povolíte nebo zakážete oznámení aplikace. V dalším kroku do aplikace přidáte místa, u kterých chcete zjistit počasí. Samozřejmě je tu i zobrazení počasí v místě, kde se právě nacházíte. Stačí jen povolit využívání přesné polohy.

Aplikace má brzy dostat i umělou inteligenci

Všechna uložená místa vidíte na úvodní stránce aplikace, pokud je místo označeno červeně, je u něj aktivní výstraha týkající se počasí. Po rozkliknutí se dočtete hodinovou předpověď v následujících 24 hodinách, dále opak předpověď na 10 dní, ve které zjistíte i údaje o východu a západu slunce, o větru, UV indexu a také o vlhkosti. Na hlavní obrazovce ještě zjistíte aktuální viditelnost, index kvality ovzduší a aktuální tlak. Google tyto informace získává ze služby weather.com. Podle informací na internetu by mělo počasí od Googlu brzy dostat i mapové podklady a také AI souhrny počasí. Ale to až po premiéře „devítek“.

A jak na tom aplikace s přesností? Zatím jsme mohli pozorovat změnu počasí ze zatažené oblohy na déšť, a ta se v aplikaci promítla do pěti minut od té doby, kdy začalo „kapat“. Na srovnání s dalšími službami pro zjišťování počasí je však ještě brzy, budeme si muset počkat na to, až aplikace „poběží naostro“. Počasí od Googlu tak bude jednou z dalších alternativ pro zjišťování počasí přímo v mobilu, která bude chtít konkurovat zavedeným aplikacím AccuWeather, Windy, Meteoradar, apod.