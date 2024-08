Google Mapy a Waze dostaly nové funkce. Snadné oznámení problému na cestě, zvýraznění cíle a detaily kamer

Google do aplikace Mapy přidal velkou ikonu v pravém spodním rohu, přes kterou je možné snadno a rychle oznámit problém na trase. Konkrétně se může jednat o zpomalení, nehodu, přítomnost Policie, stavbu, uzavření pruhu, odstavené vozidlo nebo o neznámý objekt na cestě. Okolo projíždějící motoristé mohou toto oznámení v Google mapách potvrdit jedním kliknutím. Funkce se počínaje dnešním dnem dostává do celého světa, a to do aplikací pro Android a iOS, fungovat bude i u vestavěného Android Auto nebo přes CarPlay.



Přes Google Mapy rychle oznámíte problém na trase

Cíl vaší trasy bude na mapě navigace zvýrazněný, často i s místem, kde je do budovy vstup, a kde je nejbližší parkoviště. Stejně jako v předchozím případě bude funkce dostupná na celém světě a u všech zmiňovaných platforem, ovšem až v horizontu několika nadcházejících týdnů.



Zvýrazněný cíl trasy, místo vstupu do budovy a nejbližší vhodné parkoviště

Waze zlepšuje informování o kamerách na trase. Dozvíte se, zda se jedná o kamery měřicí rychlost, jízdu na červenou, hlídající zneužití jízdního pruhu pro autobusy, nebo kamery, které hlídají, zda máte zapnutý bezpečností pás. V těchto dnech se funkce dostává do aplikace Waze po celém světě, a to, jak na Androidu, tak na iOS.



Waze vám ukáže, nejen umístění kamery na trase, ale i to, co měří

Waze nově dokáže i sdílet informace o dopravě v reálném čase s vašimi přáteli. V případě, že projíždíte pravidelně oblastí, která je nově ovlivněna probíhající akcí, dozvíte se detaily této akce a omezení jednotlivých cest a ulic. Tyto detaily můžete sdílet s přáteli nebo rodinou, abyste je varovali, pokud se do podobného místa chystají také vyrazit. Příkladem může být uzavřená Paříž v průběhu probíhající olympiády. Funkce už je dostupná v poslední verzi aplikace Waze, pro obě mobilní platformy, a opět na celém světě.



Informace o uzavření cest v důsledku probíhající akce

Poslední novinkou je navigování na zamykací obrazovce, na které uvidíte varování před nebezpečím, informace o provozu, ale také to, kdy a kde máte na trase odbočit. Navigace přes Waze na zamykací obrazovce bude na Androidu fungovat v průběhu srpna, do iOS se dostane na podzim.

Zdroj: Google.blog