Google Mapy mají praktickou novinku. Za parkování zaplatíme rovnou v aplikaci

Google přidal do mobilních Map (Android a iOS) funkci, která v USA dovolí zaplatit za parkování přímo z telefonu. Zatím to funguje ve více jak čtyřech stovkách amerických měst a u více než 80 dopravních firem po celém světě. Google tvrdí, že je to další způsob, jak zůstat v bezpečí a vyhnout riziku nakažení koronavirem.

Obě funkce jsou navázány na službu Google Pay, a jsou skutečně tak jednoduché, jak byste čekali. Google zde navázal spolupráci se službou parkování na vyžádání Pakmobile a Passport, v Mapách stačí klepnout na tlačítko Zaplatit za parkování. Pak zadáte čas, podle kterého se vypočítá cena a vy zaplatíte. Aplikace umožňuje i vzdálený přístup, kdy lze parkování pár kliknutími prodloužit. Funguje to např. v Bostonu, Cincinnati, Houstonu, Los Angeles, New Yorku a Washingtonu DC atd.

V případě dopravních společností platíte po ukončení jízdy, kdy vám Mapy ukážou, odkud kam jste jeli a kolik máte zaplatit. A i když je funkce parkování zatím fixována jen na území USA, možnost platit skrze aplikaci hromadnou dopravu by se měla postupně rozrůst celosvětově. Obě novinky jsou zatím dostupné jen pro operační systém Android, na verzi pro iOS se prý ale pracuje.

Via Engadget