Google musel zjednodušit sideloading. Podepsaná dohoda mu stanovila spoustu nových pravidel pro Androidy

Google v USA čelil soudními sporu, v rámci kterého se proti němu postavilo 30 amerických států zastupujících 21 milionů uživatelů telefonů s Androidem. Ti si prostřednictvím žaloby stěžovali na to, že Google porušuje americké antimonopolní zákony tím, že jeho zákazníci (tj. uživatelé) při nákupu aplikací zbytečně platili „přirážku“, která šla Googlu do kapsy. Celý proces byl spojený i s alternativními platebními metodami a nepřehledným sideloadingem. Dnešním dnem je však konečně jasno, jak celá situace dopadla.



Současná podoba sideloadingu na Androidu. Varovné okno a přepínač v nastavení aplikace, na něhož u některých nadstaveb chybí přímá cesta přes tlačítko. Nově budou obě okna spojeny v jedno, a to povinně po dobu minimálně 5 let

Google v rámci soudního řízení tahal za kratší konec a tak přistoupil k mimosoudnímu vyrovnání, v rámci něhož zaplatí 630 milionu dolarů (14,1 mld. Kč) do fondu, z něhož budou moci američtí uživatelé požadovat velmi malý podíl, a 70 milionů dolarů (1,56 mld. Kč) do fondu, který je určen pro 30 amerických států. Ovšem i pro uživatele mimo USA platí nově nastavené změny, které se budou primárně týkat sideloadingu.

Při první pokusu o instalaci stažené aplikace se v Androidu zkombinuje stávající informační okno s nápisem „Z bezpečnostních důvodů momentálně není dovoleno do telefonu instalovat neznámé aplikace z tohoto zdroje. Změnit to můžete v Nastavení“ s následující obrazovkou pro povolení instalace aplikací z neznámých zdrojů. Už tak vůbec nebudete muset vstupovat do natavení, abyste u specifické aplikace povolili instalaci neznámých aplikací.

Daleko přímočařejší sideloading

Text v novém okně bude zjednodušený na „Váš telefon není nakonfigurován k instalaci aplikací z tohoto zdroje. Udělením oprávnění pro instalaci aplikací můžete svůj telefon a data vystavit možným rizikům“. Níže bude umístěný přepínač, kterým sideloading rychle aktivujete. Podle dohody nesmí Google na tomto postupu po dobu minimálně pěti let nic změnit, ani do procesu instalace nesmí přidávat další překážky, které by zvýhodnily instalaci aplikací z Google Play. Další povinnosti Googlu vyplývající z uzavřené dohody která má 67 stran A4, uvádíme na konci článku.

Google si na svém blogu samozřejmě navenek tváří, jako by se nic nedělo, jsou to ale jen plané a „PR“ řeči. Google se ohání tím, že mnohé telefony už dnes vstupují na trh s minimálně dvěma aplikačními obchody, u sideloadingu však z jeho strany vždy byly překážky, které mohly uživatele od instalace stažených aplikací z internetu odradit. I nadále je samozřejmě velkým otazníkem bezpečnost uživatelů, pokud si stáhnou a nainstalují neověřené aplikace z internetu, ale to nijak nemění – sideloading je vždy na vlastní riziko uživatelů.

Mezi řádky vidíme další benefity pro uživatele. Google v Obchodu Play rozšiřuje systém pro alternativní platební metody. Zatím funguje jen v USA, výhledově by se však měl rozšířit dále do světa. Přímo v obchodě pak budou při digitálních nákupech vidět cenové rozdíly u všech dostupných platebních metod. Do Evropy by měl tento systém dorazit začátkem příštího roku, a to primárně pro vývojáře her.

Další detaily mimosoudního vyrovnání: Po dobu 7 let musí Google technicky umožnit Androidům instalací aplikací třetí stran jinými způsoby, než přes Google Play

Po dobu 5 let umožní vývojářům využívat alternativní platební systémy než jen defaultní v Google Play

Po dobu 5 let nesmí nabídnout nižší poplatky těm vývojářům, kteří si zvolá Google Play a jeho platební metodu

Po dobu 4 let nepřinutí vývojáře, aby publikovali obsah na Google Play a konkurenčním obchodu ve stejný čas a se stejnými funkcemi

Po dobu 5 let nepřinutí Google výrobce, aby exkluzivně dávali obchod Google Play do telefonu nebo na jeho domovskou obrazovku

Po dobu 4 let Google neomezí přístup OEM výrobcům k udělení práva na instalaci tzv. předinstalovaných aplikací

Po dobu 5 let nebude Google vyžadovat svůj „souhlas“, pokud se OEM výrobce rozhodne předinstalovat vlastní aplikační obchod

Po dobu 4 let umožní Google obchodům třetích stran aktualizovat aplikace, aniž by požadovaly schválení ze strany uživatele

Po dobu 4 let umožní Google sideloadingovaným aplikacím využívat jeho API a „části funkcí“ nápomocných k instalaci aplikací

Po dobu pěti let sjednotí podobu obrazovky zabraňující sideloadingu s nabídnou pro jeho aktivaci (viz výše)

