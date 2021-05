Google myslí i na tablety. Entertainment Space bude novým centrem zábavy

Google segment tabletů již několik let opomíjí, resp. doslova ignoruje. A tím nemyslíme jen to, že už delší dobu nevydává žádné „své“ tablety, ale i to, že se Google nesnaží efektivněji využít systémový layout ve prospěch zařízení s velkými displeji. Zpráva o představení aplikace Entertainment Space (v překladu něco jako „Prostor pro zábavu“), tak přišla doslova jako z čistého nebe. A nebo se blýská na lepší časy?

Nová aplikace od Googlu má tři záložky. První zobrazí všechny aplikace na tabletu určené ke sledování videí. Nebudete muset spouštět každou z nich, v jednotném náhledu uvidíte agregovaný obsah, v němž si můžete pohodlně vybrat, co budete sledovat. A navrch vám Google přidá doporučení na sledování seriálů z různých streamovacích služeb. Záložka hry vám ukáže naposledy hrané tituly, doporučení a také sekci okamžitých her, které se si zahrajete i bez jejich stažení a instalace.

Třetí záložka slouží jako rychlý vstup do služby Google Knih, ve které si můžete přečíst a zakoupit elektronické knížky. Aplikace Entertainment Space bude dostupná na tabletech onn. prodávaných v americkém Wallmartu, a také u aktuálních a budoucích tabletů značek Lenovo, Sharp a dalších. Google v době pandemie zaznamenal třetinový nárust ve využívání tabletů, a tak to vypadá, že se na tablety zaměří výrazněji, než v minulosti. A funkce Entertainment Space může být jen začátek...

